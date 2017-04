Torneo di basket super super exitoso di Aruba Juniors tin “celtics” como puntero

Diahuebs e torneo di basketball di Aruba Juniors a mira su prome wega termina den un empata y dicidi despues di overtime. Den division hubenil e team di Blue a habri e wega friew y nan a cai atras 10-5 despues di e prome quarter. Despues di esey nan a bin back fuerte, pero no suficiente pa kita e ventaha di Yellow di 21-17 na halftime. E mesun ritmo a sigui den e tercer quarter pa termina 35-32 pa Yellow. E ultimo quarter a bira dramatico ora cu e wega a empata. Yellow a cobra 2 tiro liber faltando seconde pa casi dicidi e wega 51-49, pero no a conta cu e astucia di Leo Winterdaal keda a dribble drive den e poco seconde cu a resta pa empata e wega na 51.

Yellow a hunga e 5 minuut di overtime cu hopi serenidad, mientras cu Blue a keda pega den e euphoria di e empate. Den e frustracion cu Yellow tabata score y nan no, nan a perde focus y hasta causa un technical foul. Yellow a outscore Blue 9-0 pa gana e wega 60-51, cu Jevahno Maduro logra otro double-double di 29 punto y 15 rebound. Leonardo Winterdaal tabata e topgun di Blue cu 22 punto.

Diabierna a conclui e di 5 rond di e torneo di basketball organisa pa e miembronan di SV Aruba Juniors. Den e prome wega Warriors ta tuma revancha riba Heat pa gana cu score di 56-42 despues cu halftime a bay aden 24-20 pa e ganadornan. E defensa di Warriors a silencia tanto Arron Stamper como Emanuel Pierre na 10 y 12 punto respectivamente. Emanuel a piki tambe 11 rebound pa e perdedornan. Pa Warriors Jevahno Maduro un biaha mas tabata e mihor anotador cu 18 punto mientras cu Elijah Withfield y Genaro Helder tambe a contribui cu 16 y 13 punto cada uno. Sergio Zambrano y Ervan Viltus tabata e mihor reboteronan cu 8 y 7 respectivamente. Den di dos wega Celtics a pasa den un susto, pa mantene e prome lugar contra e team di Cavalliers bou guia di Omar Muyale. Un wega balance, unda cu Cavalliers tabatin ventaha di un punto na half. Eloy Ruiz a score e puntonan clave pa yuda su team Celtics gana e wega finalmente cu score di 53-49. Topscorer pa Celtics tabata Eloy Ruiz cu 15 punto y Arron Stamper, Starling Arismendy y Elias Suarez tur cu 10 cada un. Cedrick Pas, Leonardo Winterdaal y Brian Tromp a score 18, 16, y 10 respectivamente pa Cavalliers.

Despues di 5 buelta Celtics tin un ventaha, pero no comodo y por bisa cu yegando e mitar di e torneo, tur team ta keda cu un bon chens pa bira campeon. Den e kolom individual ta mustra cu Arron Stamper ta tirando un asalto riba e titulo di Most Valuable Player di e torneo. E ta domina tanto den assistencia comodamente cu 6.8 pa wega y steal cu 5.2, pero tambe e ta e number 3 den puntonan anota cu 16 pa wega. E categoria di rebounds ta domina pa Chris Placencio riba un rust cu 12, sigui pa Cedrick Pas cu 9.4. Den scoring a duelo ta mas pisa, aunke cu Leo Winterdaal ta basta consistente y pesey e ta e puntero cu e bunita averahe di 18, sigui no mucho lew pa Jevahno Maduro cu 16.2.

Standing y stats individual despues di 5 wega