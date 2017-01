Torneo di Ahedres “Copa Betico Croes 2017”

Un di e federacionnan deportivo cu anualmente ta celebra nan torneo relaciona cu Dia di Betico ta e federacion di ahedrez Aruba. E aña aki, e federacion di ahedres lo tene 3 dia di torneo esaki cuminsando diabierna 27 di januari y lo termina diadomingo 29 di januari. Lo por competi den e categorianan di U-12, U-18 y Open mientras e torneo aki lo bira tambe e prome torneo pa loke ta e calendario di actividad den e aña deportivo 2017.

Mester bisa cu diamars 24 di januari lo por cuminsa inscribi di 7or pa 9or di anochi pa e torneo aki, mientras diabierna 27 lo tin e apertura cu lo inicia pa 7.45pm den e Clubhouse Nieuwstraat 11, Oranjestad. Riba e diaranson 25 di januari, e U-12 group lo hunga nan torneo cuminsando pa 10or di mainta mientras e entrega di premio lo ta programa pa tuma lugar pa 2.30 di atardi. E gruponan Open y U-18 lo hunga entre diabierna 27 y diadomingo 29 di Januari unda pa 5.30 di atardi lo haci entrega di e trofeonan na e respectivo ganadornan. Lo tin 3 trofeo pa promer 3 lugarnan den U-12 Boys y U-12 Girls, 3 trofeo pa best U-18, 1 Medaya pa best U-16 y U-14 y 3 trofeo pa best 3 den Open Group. Ta bon pa bisa cu e torneo ta conta pa Rating local y pa punto di FAA. Tur aña rond di e fecha di 25 di Januari, varios federacionnan deportivo ta tuma e iniciativa pa organisa nan acostumbrado torneo Dia di Betico recordando e fecha natal di Betico Croes den felis memoria.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a subsidia e eventonan deportivo enconexion cu e celebracion riba Dia di Betico. Tur aña mayoria federacion tin riba nan calendario un evento deportivo riba 25 di januari, celebrando asina e fecha natal di e gran estadistica Arubano.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.