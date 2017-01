Tormenta gigantesco di winter ta wordo spera pa lanta olanan di 50 pia den Oceano Atlantico

WASHINGTON D.C., Merca – Un tormenta masivo di winter ta formando na e costa oost e siman aki y National Weather Service ta indica olanan di 50 pia den Atlantico pa diamars. Esaki no ta djis algo cu a inventa. Si pone tur cos den e informacion di tempo, tin mas of menos un chens di 90 porciento cu e por pasa e haltura di 30 pia.

E tormenta aki ta bin door di e presion abao cu ta dip den Atlantico riba diadomingo y a drop algun inch di sneeuw den e area di DC. Diadomingo mainta, e tormenta tabata riba 1005 milibar – apenas un sistema di presion abao. Pero despues di e proximo 48 oranan, e tormenta ta spera di drop pa 968 milibar.

Riba e parti zuid, biendonan facilmente por yega na e forsa di un horcan categoria 1. Esaki lo haci cu olanan por yega 16 meter, cual ta rond di 50 pia – por lo menos esey ta loke e Centro di Prediccion di Oceano ta pronostica. Nan ta yama e tormenta cu “presion abao extremadamente peligroso.”

Esaki lo bay ta un tormenta pa por mira riba satelite.

Fuente: The Washington Post