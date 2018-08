TOPA y Gobierno lo forma un comision pa atende cu problemanan na DHR

TOPA y Gobierno lo forma un comision pa bay atende e problemanan cu tin cu Departamento Recurso Humano.

Sr. Rene Bernabela di Sindicato TOPA ta enfatisa riba e preocupacionnan grandi cu tin pa loke ta trata Departamento di Recurso Humano. Desde gobernacion anterior, tabatin casonan caba di miembronan di e sindicato tabata acerca nan cu problemanan cu nan tin cu e DRH. A mustra un lista cu tin un cantidad di miembro di e sindicato cu problemanan en cuanto nan derechonan cu no tin un solucion actualmente. E ta sinti cu otronan tin e mesun problema aki cu mester acudi na e DRH, pero no ta hayando ningun contesta. A haci e pregunta na varios ocasion cerca Gobierno anterior y Gobierno actual con e maneho ta wordo hiba na DRH cu tin asina tanto problema manera problemanan di promocion, problemanan di gratificacion, problemanan di placa di yiu, problemanan di sumanan grandi cu nan ta kita di un trahado ora e meld ziek siendo cu e trahado a meld solamente 1 of 2 biaha.

Sr. Bernabela ta splica cu Minister Presidente a tuma e decision pa forma un comision entre Sindicato TOPA y bureau di Minister Presidente pa pasa riba lista di tur e personanan cu ta perhudica y busca un solucion pa e servicio actual di DRH.

