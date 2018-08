TOPA: DHR mester haci su trabao enbes di perde tempo

Sindicato TOPA ta kere cu Departamento di Recurso Humano (DRH) mester haci su trabou en bes di perde tempo.

Sr. Rene Bernabela di Sindicato TOPA ta reacciona riba declaracionnan haci di parti di DRH den prensa, caminda nan a duna informacion. Sr. Bernabela ta mustra cu Sindicato TOPA no a haya e informacion aki den su forma corecto. Sindicato TOPA tabatin reunion cu Minister Presidente dia 26 di Juli ultimo, caminda nan a toca dos tema. E prome tema cu nan a toca tabata riba e asunto di gelijk bedrag y bashi premie. E segundo punto tabata e cooperacion entre DRH y Sindicato TOPA pa loke ta trata “informatieverstrekking” tocante e miembronan di Sindicato TOPA. Ora nan a bin riba e parti di cooperacion, Sindicato TOPA a mustra Minister Presidente cu tin situacion penoso cu ta tumando luga desde comienso di e aña aki y practicamente desde aña pasa caba. Sindicato TOPA tabata manda cartanan, caminda nan tabata pidi e cooperacion di DRH pa nan por a haya informacion di nan miembronan pa loke ta nan posicion huridico. Ora casonan hudicial di miembronan di TOPA presenta y haya resultado di Corte, esakinan tin cu bay bek na DRH y nan no ta wordo procesa, pa cual sr. Bernabela ta mustra pruebanan. Despues di a sinta hunto cu Minister Presidente, nan a tuma e decision hunto cu bureau di Minister Presidente pa forma un comision p’asina bay sinta hunto cu DRH pa trata e asunto aki y si por bin un miho cooperacion entre DRH y Sindicato TOPA pa loke ta e “informatieverstrekking” tocante miembronan di Sindicato TOPA. Sindicato TOPA e ora a tuma nota di declaracionnan haci di parti di DRH den prensa, caminda nan ta bisa cu Sindicato TOPA a bay keha na Minister Presidente riba casonan cu no ta haya atencion. Sr. Bernabela ta afirma esaki, pasobra esey ta caso cu ta tumando luga. Sindicato TOPA a manda e prome carta na DRH solicitando un reunion for di 14 di Maart caba. E di dos carta a wordo manda 29 di Maart. Te actualidad no a haya ningun contesta di DRH. Sr. Bernabela ta puntra e ora kico directora di DRH kier pa Sindicato TOPA haci. A base di e falta di atencion cu tin, nan a dicidi pa forma un comision y sinta papia cu DRH pa yega na un acuerdo. No ta intencion di Sindicato TOPA pa reorganisa DRH manera ser bisa pa directora di DRH.

Locual Sindicato TOPA ta boga p’e ta pa sinta cu representante di bureau di Minister Presidente y forma un comision y papia cla cu DRH riba e asuntonan pendiente di tur e personanan cu ta perhudica actualmente.

