Toastmasters na Aruba lo tene un Open House dia 19 october, 2017

E clubnan di Toastmasters na Aruba kier a invita e pueblo di Aruba pa nan Open House riba 19 October 2017, pa 7’or pm. Toastmasters ta un organisacioncu ta yuda bo desaroya bo abilidadnan comunicativo y di liderazgo, y ta habri na tur hende mayor di 18 aña. E studiante, e “Young Profesional”, e ama di cas, y esun mas grandi. Tanten bo tin un deseo di mehora bo mesun comunicion y liderazgo, esaki ta e club pa bo. Nos clubnan ta reuni dos biaha pa luna, y cada club ta focus riba un of dos idioma. Pues tur hende ta bon bini pa bin sera conoci cu nos clubnan durante e Open House y cu nos miembronan.

Toastmasters International ta un organisacion non-profit na nivel mundial cu enfoque riba educacion di e individuo como lider y comunicacion efectivo. Actualmente tin 352,000 miembro y 16,400 club na nivel mundial den 141 pais. Na Aruba nos tin 5 diferente club den diferente distrito y tambe den diferente idioma. Un di seis club ta preparando pa habri.

Despues di scucha for di e diferente oradornan, invitadonan por cana rond den e mercado di informacion y netwerk cu miembronan di e diferente club. Durante di e anochi informativo aki, tur invitado lo cera conoci cu tur e clubnan y por dicidi cua ta mihor pa nan.

Oradornan pa e anochi aki lo ta señora Giandra de Cuba, cu lo presenta “Kiko ta Toastmasters?” y Señor Raffy Kock, lo presenta e secion di Table Topics, unda invitadonan (si nan ta desea di participa) tambe por haña e chens di duna un contesta naun pregunta den 1 pa 2 minuut. Table Topics ta un oportunidad pa desaroya bo habilidad di pensa y papia cla al instante.

E Open House y mercado di informacion lo tuma luga diahuebs 19 di october 2017 den Aula di Universidad di Aruba cuminsando for di 7or di anochi y terminando pa 9:30pm. Pa mas informacion tocante e organisacion por bishita e pagina web www.toastmasters.org .

E clubnan di Toastmasters cu lo ta presente na e Open House ta:

• University of Aruba

• Yamanota

• Arikok

• Aruba

• Betico

• Sin Fronteras (den proceso di wordo funda)

Considera esaki boso invitacion personal pa asisti na e open House 19 october 2017, pa 7 pm. Si ta desea algun informacion tocante e evento por tuma contacto cu señora de Cuba na 740-4733 of bishita cualkier Facebook page di nos clubnan local.