Tiroteo na Universidad di South Carolina

SOUTH CAROLINA, Merca- Universidad di South Carolina Upstate a keda cera pa varios di su edifcionan diamars, despues cu un tiroteo a sosode cerca di su campus, segun medionan local a informa.

For di universidad, cual instalacion ta den e ciudad di Spartanburg, a afirma cu ta trata di un medida di precaucion y cu ta sperando ariba instruccionnan di forsanan di siguridad.

Un vocero di e universidad a indica cu un residente die Campus Edge Apartments a ricibi un tiro, pero su bida no ta core peliger.

For di universidad nan a precisa cu e victima no ta un studiante. Pa loke ta e agresor, a wordo raporta cu el a huy na pia for di escena di crimen y cu polis ta buscando e.

