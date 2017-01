Tiramento den Madiki a pone Polisnan drenta accion lihe

Diamars mainta habitantenan di Madiki ex Las Caleñas bay abou a scucha varios tiro cay y a raporta na Polis. Patruya di maritiem riba caya cerca a drenta accion di biaha. E oficialnan a baha y ora a compronde for di e habitantenan cu e sospechoso cu a los varios tiro ta den area a pone cu e oficialnan a drenta accion cu man na arma pa cualkier eventualidad pasobra no sa unda e sospechoso ta.

E oficialnan a topa cu huls y asta perforacion na cas di hende. Despues di rato a compronde cu supuestamente e sospechoso a bandona e sitio pero e oficialnan no a confia y a pidi pa fiscal presenta y asina drenta e cas controla hunto cu recherche y team di arrestatie. Departamento forensico di Cuerpo Policial tambe a presenta pa tuma e huls den beslag.

Mes un momento Polisnan patruyando riba caya a tuma cu un mitsubishi lancer cu e habitantenan a notifica cu e persona a bandona aden y a topa cu esaki den area di Driemasterstraat, a listra e auto y tambe e sospechoso a haya solamente bate di baseball y machete nada di arma.