Tin varios incumplimento pa loke ta siguridad relaciona cu Green Corridor

Tin varios preocupacion pa incumplimentonan cu tin cu Green Corridor pa loke e aspecto di siguridad

Pa amplia riba e aspecto financiero di Green Corridor, particularmente e actitud di e financiadornan Minister di Infrastructura Otmar Oduber ta duna e siguiente splicacion:

E financiadornan no a haya nan pago cu mester a cuminsa tuma luga for di Augustus aña pasa cual tabata e dia cu Odinsa/CIC mester a entrega e trabounan/servicio. Den e caso aki, considerando tur e incumplimentonan cu tabatin (mas di 500 punto cu a papia riba dje den Parlamento), Pais Aruba a bisa cu no ta paga. E tempo ey na augustus, Odinsa a carga e responsabilidad di pago aki, pues e prome 6.5 miyon cu mester a wordo paga aña pasa y e ultimo kwartaal di aña, a wordo paga door di Odinsa mes na e financiadornan. Odinsa a bisa e momento ey tambe den un carta cu nan a manda pa e financiadornan cu nan lo no bolbe haci esaki. Pues e negociacionnan mester tuma lugar pa por yega na un conclusion. A base di esaki e financiadornan ta hibando combersacionnan for di augustus cu Odinsa, y a resulta for di un carta fecha 4 di januari 2018, caminda cu AIB den nomber di e financiadornan a indica cu no tin cumplimento cu e contract y si no yega na un acuerdo lo ‘call in’ riba e acuerdo cu nan tin cu Odinsa.

Ora cu ta menciona incumplimentonan ta trata diferente tipo. Minister Oduber ta splica cu pa nan por a ricibi e prome termino di pago, nan mester a cumpli cu e proyecto di tal forma cu nan lo keda ricibi nan pago pa tur e 18 añanan. Tanten cu nan no entrega e trabou, e pago no ta cuminsa. E mas di 500 puntonan cu DOW a identifica ta encera e cosnan di mas chikito manera taki di mata, te na problemanan serio manera un brug di calidad cu ta dura pa 100 aña, cual awor no por wordo garantisa.

Independant Engineering ta bisa cu e brug actual su calidad no ta garantisa pa 100 aña, no ta garantisa cu e brug por carga e peso cu a wordo poni den contract cu e mester por carga, e beton mester wordo drecha, entre otro. Pa cual mester bay analisa cua incumplimento por wordo drecha of si esakinan lo por wordo deduci den forma di un boet na e compania. E vangrail nan cu tin memey di e trafico cu no ta segun specificacionnan di seguridad cu a wordo exigi den e contract, e santo cu e cadushinan memey di e caminda tampoco tabata intencion di e contracto. Enbes di esaki mester tabatin un otro tipo di separacion entre e camindanan pa asina proteha pa hende no por pasa asina facil memey y locual cu tin actualmente no ta suficiente y ta peligroso.

E tipo di mancamentonan aki tin consecuencia financiero grandi pa ambos partido cu mester negocia, Minister Oduber ta ilustra. ‘E brug tey y ta parti di e 99% di Green Corridor cu ex Minister di Infrastructura a indica cu ta cla. Sinembargo e no ta traha a base di e specificacionnan stipula den e contract pa loke ta e calidad y balor cu mester paga pe, cual ta loke ta lamentabel y preocupante.