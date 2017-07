Tin un plan pa e tantismo autonan cu tin na Aruba

Mirando cu tin un total di 70 mil auto ta circula na Aruba cu ta causa cu trafico casi no ta move manera mester ta, a acerca minister Benny Sevinger pa sa si Gobierno tin un plan pa esaki.

Loke cu Gobierno a haci, ta e dos proyectonan di Green Corridor y Watty Vos Boulevard, ta cu a tene cuenta cu un crecemento den 15 aña. Pa 15 aña pronostica mirando e cifranan di CBS cuanto auto lo bay bin acerca den e proximo añanan y e infrastructura aki ta traha pa maneha e 15 añanan aki cu ta bin padilanti. A conta tur eseynan, e rotondenan, cuanto e fluho mester ta, cuanto auto ta pasa riba dje. Esey ta nifica cu na e momentonan aki, e traffic jam cu nos ta mira dilanti Bestuurskantoor, unda ta e parti di mas congestiona, e parti di San Nicolas, ora di bay bek y parti mainta, lo bay mira ora cu e proyectonan aki ta cla, cu esaki lo ta un solucion y a proyecta den e proximo 15 añanan cuanto auto extra ta bin y esaki lo bay maneha esaki tambe. Si yega na un situacion manera Colombia of manera Paris, otro paisnan cu ta hopi congestiona, probablemente esaki lo sosode aki 15 aña. Ta di supone cu e futuro generacionnan lo bin cu otro plannan pa alivia e situacion di trafico. Ta haciendo un infrastructura awor aki cu pa e proximo 10 pa 15 añanan, no lo bay tin problema cu esey.

Pesey ta bon cu e dos proyectonan aki di Watty Vos Boulevard y Green Corridor ta pa yuda e trafico y yuda tambe den desaroyonan economico.

E dos proyectonan aki no ta simplemente camindanan cu ta wordo asfalta. Nan ta proyectonan cu pa e ultimo 30 añanan, diferente Gobierno a bin ta traha riba nan, pasobra cu esaki ta nifica e backbone di bo pais, tanto pa e parti infrastructural, tanto pa e parti economico. Si mira Sasakiweg, cu a bin algun aña pasa, cuanto desaroyo esaki a trece den e sector turistico, den e sector di Noord, no tin otro conclusion cu Watty Vos Boulevard, hunto cu Green Corridor lo bay trece e next level pa nos pais den e proceso economico y den e proceso di infrastructura.

Tambe den un parti di siguridad. Si mira cuanto accidente tabata pasa riba e trayecto di Playa pa San Nicolas, unda cu autonan ta pasa otro, confronta otro, accidentenan grave cu hendenan a fayece, esaki ta bay pasa pa historia, pasobra ya caba bo no por bay riba e otro parti di trafico contrario y e rotondenan a baha hopi e insiguridad den trafico. Pa e aña aki no tabata tin incidente grave pa loke ta accidente y si por mantene esey, nos lo ta un di e poco paisnan cu accidente di trafico cu un desenlace fatal, ta pa historia. Laga nos spera cu esey ta e caso. Tin cu comporta nos mes den trafico, pero Gobierno mester haci su parti pa trece e siguridad eynan. E dos careteranan aki ta bay trece esey. Tin cu combina careteranan existente pa bo por alivia e barionan, pero bo no por laga afo bo trabaonan di infrastructura grandi y sigur e dosnan aki cu ta pa mas di 30 aña caba ta trahando como pais Aruba riba dje y por fin por bisa cu un ta casi cla y e otro ta den pleno ehecusion. Aki dos aña por bisa cu e dos proyectonan aki ta practicamente cla. E ora eynan lo bay mira e fruto cu e proyectonan aki lo trece pa nos comunidad, tanto pa e parti social, economico y siguridad.