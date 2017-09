Tin suficiente tempo pa yega na un gobierno solido pa dirigi nos pais

Dialuna merdia lider di partido MEP a combersa cu S.E. Gobernador tocante nan posicion relaciona cu e resultado di eleccion.

Lider di MEP a splica Gobernador cu e prome yama pa forma un gobierno ta AVP, door cu e ta e partido mas grandi. Si AVP no ta asumi su responsabilidad, e ora MEP no tin niun problema pa tuma e responsabilidad aki. Tambe a splica gobernador cu ta importante pa tin un base mas amplio posibel. Den campaña a bisa cu por forma gobierno cu cualkier partido, en principio cu excepcion cu partido AVP. Motibo di esaki cu tin un diferencia hopi grandi den loke MEP y AVP ta para atras.

Segun Sra. Croes, e por a compronde cu AVP si lo ta dispuesto pa traha cu MEP, y cu esey lo ta interesante pa sa. Lider di MEP no ta na altura di cu partido AVP lo duna espacio na otro partidonan pa asina purba yega na un gobierno. E gabinete aki ta legitimamente eynan, dus e gobierno tambe. Tin te cu dia 27 di October pa forma un gobierno nobo. Tin tempo suficiente pa yega na un coalicion solido. Aruba mester di un gobierno stabiel pa atende cu tur cos. Ainda Sra. Wever- Croes no a haya ningun instruccion di parti di Gobernador.

Pa MEP ta importante pa tin un gobierno integro y cu integridad ta importante pa combati corupcion. E di dos ta pa trece e orden den e situacion financiero den pais Aruba. Tanten cu no tin ordo den e situacion financiero, no por inverti pa haci Aruba mas sigur, pa crea empleo, den cuido di salud y enseñansa. E dos puntonan importante ta combatimento di corupcion y e tema di situacion financiero di pais Aruba. Sra. Wever- Croes a bisa cu ta importante pa baha gasto di gobierno. Pero tin cu cuminsa ariba prome cu pidi pueblo.

Si Gobernador haci apelacion riba su persona pa bira formador, nan lo carga nan responsabilidad. Ta existi un posibilidad pa bira sea formador of informador. Aworaki Gobernador ta haciendo su sondeonan. Ora cu e caba di papia cu tur hende, e ora ey Gobernador lo apunta un formador, na final di e proceso.

Eleccion di diabierna a caba demasiado laat pa cual partido MEP a tene su partijraad diasabra merdia. Den partijraad el a haya autoridad pa felicita e partidonan cu a gana. El a cuminsa pa yama Sr. Ursell Arends pa felicit’e. E ta kere cu e hobennan aki a haci algo grandi y innovativo. Tambe el a yama Sr. Otmar Oduber di POR y Sr. Ricardo Croes di RED.

Durante e parada di partido MEP, tabata tin varios simpatisante di partido POR cu tabata para na banda ta saluda partido MEP. E parada cu nan a haci tabata un parada di cambio, hendenan tabata hopi anima y e sosten ta hopi grandi. Pueblo lo kier wak un coalicion asina. Pero tur cos mester cana cu tur trankilidad., ya cu esaki ta un proceso sumamente importante. Bo no por afford pa core yega na algo y na caminda ta topa cu algo cu no a papia over di esaki, cu lo por pone cu ta bin un kiebro den e coalicion, segun Sra. Eveline Wever- Croes, lider di MEP.