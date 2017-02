Tin pensa pa cuminsa cu Serie den Caribe pa September 2018

Manera ta conoci Endy Croes presidente di Aruba Softball Bond a biaha recientemente pa Florida pa atende 2 reunion ehecutivo sumamente importante. Uno na Fort Lauderdale y otro na Tampa unda desicionnan importante lo mester wordo tuma tanto pa cu e aña aki esta 2017 y aña 2018. Manera a splica anterior desicionnan a cay alrespecto campeonato clasificatorio femenino cual lo tuma lugar 3 pa 14 di Augustus mientras masculino lo ta di 14 pa 25 di September ambos na Sto Domingo capital di Republica Dominicana. Den otro reunion a discuti e posibilidad pa den aña 2018 na luna di September of October organisa un campeonato particular esta “Serie Del Caribe.” Idea primordial tras di esaki ta pa ekiponan campeon di campeonatonan organisa den 2017 di nan pais di islanan den Caribe incluyendo Cuba, Puerto Rico y Republica Dominicana lo por participa. Pues ekiponan campeon di cada isla lo competi den esaki. Endy Croes a haña e encargo hunto cu un comision pa sondea tur posibilidad y traha un plan cu su draaiboek al respecto e topico aki. Prome lugar lo buska e isla interesa pa fungi como Cede di e promer “Serie del Caribe” den fast pitch y alabes si esaki tuma mucho tempo pa logra haya un isla cu lo por para como Cede lo explora tambe Plant City na Florida unda tin 5 veld den un solo compleho y asina facilmente por hunga un Serie del Caribe den 5 dia. Por a compronde cu Endy a propone pa ekipo Campeon y Sub Campeon di cada isla y asina amplia e competencia aki pero esaki lo bira un debate den proximo reunion ehecutivo. Te awor idea ta pa e ekipo campeon so di cada isla ricibi e derecho di por representa su isla . Pues campeonato 2017 di Aruba cu lo inicia April proximo lo bira un campeonato hopi interesante comokiera cu e ekipo campeon inicialmente lo ricibi e derecho pa drenta Serie del Caribe 2018. Dado caso cu e ekipo no por asisti e Federacion local lo tuma e decision cu por ehempel equipo cu a sali na di dos luga lo representa e pais den Serie Del Caribe. Pues desaroyonan hopi interesante na caminda unda Aruba lo mester percura pa probecha di e oportunidadnan aki pa keda desaroya su nivel di softball. Discusion ainda ta cual lo aranca prome esta femenino of masculino. Adhunto por aprecia Endy Croes hunto cu Tommy Velasquez Presidente di WBSC Americas y alabes Vice Presidente di WBSC (Softball Division).