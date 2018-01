Tin ocho especie di Raton di Anochi cu ta biba den Parke Nacional Arikok

Parke Nacional Arikok (PNA) a wordo estableci oficialmente na aña 2000, protehando un area di aproximadamente 34 km2, y addicionalmente tin e maneho di Spaans Lagoen desde Februari 2017. PNA tin un flora y fauna hopi diverso y adicionalmente ta trese un aspecto di historia, cultura y geologia cu ne. PNA ta conosi ambos local- y internacional pa e diferente atraccionnan cu e tin p.e. Conchi cu ta un atraccion importante y ta traha door di naturalesa. Sinembargo, nos cuebanan y minanan tambe ta wordo bishita cu un frequencia halto caminda nan tin un storia cultural y historico pa conta. Pa miles di aña caba e ocho especienan di raton di anochi cu ta biba na Aruba ta yama e cuebanan y minanan nan cas.

E ocho especienan di raton di anochi cu nos tin na Aruba ta activo den oranan di anochi ora nan ta sali busca cuminda manera fruta, nectar y pollen, insecto of un combinacion. E raton di anochi ta fungi como un pest control ya cu nan ta come diferente insecto, y nan ta e unico especie cu ta polinisa matanan cu ta floria durante anochi y cadushi, di cual por cierto ta un di e fuentenan di cuminda pa algun bestia durante temporada seco na Aruba. Sin cadushi hopi di nos bestianan no lo por encontra fuentenan di cuminda durante periodonan seco na Aruba.

Algun punto interesante encuanto raton di anochi ta cu nan ta e unico mamifero cu ta bula, nan por “wak” den un lugar scur cu “Echolocation” y nan por colga boca abou pa oranan largo. Adicionalmente e raton di anochi su halanan tin membranonan duro entre su dedenan, cual ta hasi posibel cu nan por maniobra facil y bula distancianan largo entre Aruba, Bonaire, Curacao, Colombia y Venezuela.

PNA den colaboracion cu Jafet Nassar y Fernando Simal recientemente a conduci un sondeo pa asina por contesta preguntanan encuanto e historia di vivienda di e raton di anochi pa e islanan ABC, cu ta un fuente di informacion cu ta financia programanan di conservacion door di produci informacion riba nan vivienda, fuente di cuminda, patron di migracion, uso di e cuebanan y nan comportacion reproductivo. Park Rangers di PNA tabatin e oportunidad di bai den veld hunto cu Mr. Nassar y Mr. Simal pa asina nan asisti na e sondeo y alaves adkiri informacion valioso ariba e diferente especienan di Raton di Anochi cu ta biba den cuebanan di PNA.

Lamentablemente e raton di anochi ta suheto di menasa mayor p.e. destrucion di habitad, disturbio y vandalismo den nos cuebanan. Ora di bishita un area di raton di anochi, p.e. na e cuebanan, por fabor ta silencioso y no usa lus riba e raton di anochi cu flashlight of flash di camara. Sonido y lus ta spanta un raton di anochi di cual por conduci cu e ta laga e baby cay cu un resultado fatal.

PNA por lo tanto ta busca pa asina minimalisa e factornan negativo pa asina proteha y conserva e especie clave y importante pa e ecosistema di Aruba. Algun di e medidanan cu PNA ya a tuma ta sera algun di e cuebanan pa proteha e raton di anochi, sigi hasi sondeo cu expertonan local y internacional caminda por monitor e cuebanan cu ta habri pa nos bishitantenan. PNA lo sigi cu tur esfuerso pa proteha y promove e raton di anochi y lo haci un campaña di concientisacion cu lo tuma lugar mas den transcurso di e aña. E comunidad di Aruba tambe por contribui na e conservacion di e poblacion di raton di anochi na Aruba dor di pone atencion encuanto comportacion den e area/serkania di cuebanan y minanan asina protehando nan vivienda.

