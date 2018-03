Tin hopi problema cu tipo di factura cu negoshinan ta duna

Hopi biaha companianan no ta haci nan administratie y esey Departamento di Impuesto ta constata ora di haci un audit, pa cual directora di DIMP, Sra. Luenne Gomes- Pieters ta amplia.

E recibonan di factura di algun companianan cu ta duna nan cliente no ta corecto, di acuerdo cu ley di bbo cu a drenta den vigencia cu cierto rekisitonan di ley na aña 2007, unda cu a yega na un acuredo riba kico ta e informacion cu mester ta riba e recibo di un factura pa locual na bbo.

Awendia segun Sra. mr. Luenne Gomez Pietersz, a splica cu e situacion aki a cuminsa sali for di man, caminda cu tin recibo cu no tin e informacion rekeri, of no ta mustra tampoco kico a wordo cumpra, djis unda lo skirbi groceries sin un descripcion y ta capta departamento di impuesto su atencion unda cu esaki lo mester wordo cuminsa controla

E tema aki ta duna problema pa impuesto, pero tambe pa e cliente cu lo tin e deber di paga su impuestonan anto pesey impuesto lo bay controla esaki riba e companianan for di awor.

Si tin un negoshi chikito unicamente tin mester di un buki unda lo por refleha e debe y haber di e negoshi riba un balance, anto e ora e negoshi ta crece lo mester bay riba un administratiekantoor ken su rol lo ta di guia e cliente riba e condicion cu ley ta exigi den un negoshi pa e ora e negoshi lo por cumpli cun;e y haci esaki na un forma corecto.

Neghosi cu no tin un departamento di administracion al dia unda cu no lo por splica nan ingreso y gastonan, ni inventario, lo bay tin problema cu impuesto ora cu realisa e inspeccion di rigor, unda cu a bira e tempo tambe cu tur hende lo paga impuesto y si como cliente, e persona a haya un situacion iregular di e tipo aki lo por comunica na departamento di impuesto.

Finalmente Sra. mr. Luenne Gomez Pietersz, Directora di Departamento di impuesto ta invita na tur e comerciantenan cu lo por tin algun fout den nan administracion cu por pasa libremente na Departamento di impuesto caminda cu nan lo yudado busca e miho solucion pa pone al dia bo negoshi y kico lo ta e procedura corecto.

Impuesto ta haci un na e companianan na Aruba, unda cu si lo wordo haya informacion scondi pa pago di impuesto, departamento di Impuesto lo tin e autorizacion pa baha cu tur e peso den ley y cu ta un acto cu ta castigabel.

Comerciantenan lo por tira un bista riba e ley den BBO cu ta den rigor, unda den articulo 9A ta bisa specifico kico lo mester ta poni riba un factura cu tur specificacion manera descripcion di e articulo, kvk, hunto cu e fecha tambe y e suma, caminda cu Sra. mr. Luenne Gomez Pietersz, Directora di Departamento di impuesto a conclui cu esaki y a pidi pa respeta tur e procedura aki cu ta contempla den ley di impuesto na Aruba.

Den caso puntual di Mini Maket por ehempel si nan no por refleha su declaracion di impuesto, Departamento di impuesto lo tin un calculacion cu ta aplica den un aproximado pa pago di impuesto den un caso asina, pero tambe lo bin un boet riba e comercio tambe, segun Sra. mr. Luenne Gomes- Pieters, directora di Departamento di Impuesto.

Si no por haci un auditoria manera mester ta, y cu e negoshi no por splica kico lo ta su winstmarge, e ora e Departamento di Impuesto lo bay calcula e porcentahe di e ganashi y plus ta haya un boet tambe di un otro cierto percentahe, cu e cliente lo mester bay paga. Y esaki por yega te na 100% segun Sra. Luenne Gomes- Pieters.

