Tin hopi presion pa cuminsa cu examen di rijbewijs

Sr. Alex Pieters di Departamento Motorisa ta elabora rib’e examennan di rijbewijs cu pronto lo cuminsa.

Actualmente nan ta trahando pa terminando e parti di e programa di examen mes. Nan ta bay test esaki y controla cu tur pregunta ta bon hinca den otro. Nan tin hopi presion p’e examennan cuminsa mas lihe posibel, pasobra e tempo di espera ta te April 2019. Pero nan kier purba cumins’e mas miho cu ta posibel, dus pa evita cu haci pura pa despues cosnan bay fout. Esaki ta keda un documento reconoci internacionalmente, dus ta hopi importante p’e procedura bay bon. E meta no ta pa parti mas tanto rijbewijs cu ta posibel. E meta ta pa hisa e calidad di examen mas miho. Nan ta trahando tambe riba tur e proceduranan administrativo.

Pa loke e situacion cu nos rijbewijs no a wordo reconoci como legal na Europa, sr. Pieters a manda e muestra di nos rijbewijs actual, dus di 2015 padilanti, na e compania International Checking Guide y e ta bay wordo hinca den e buki nobo. Dus esun bieu cu ta valido te cu 2019 ainda t’ey den buki. Y esun nobo cu nos ta uzando actualmente tambe lo wordo hinca den e buki aki. Na hopi pais, instancianan di huur por ehempel ta uza e buki aki pa controla e validez di un rijbewijs. Pero e situacion cu esaki no ta den e Checking Guide no kiermen cu e rijbewijs no ta valido. Pasobra nos ta cay bou di e Konikrijkslanden cu ta cay bou di Hulanda. Dus Aruba su rijbewijs ta valido. E ora e instancianan por tuma contacto cu e instancia di Reino Hulandes cu ta RDW. RDW ta tumando e rijbewijsnan di Aruba sin niun problema. Dus por biaha, por uz’e pa huur y e ta valido. Pero nan ta ocupa ta purba regla e problema aki. Tur e procesonan aki ta den e proyecto y kisas den 1 of 2 luna nan lo cuminsa cun’e. Nan lo cuminsa cu Categoria B na Hulandes, Papiamento y Spaño. Nan lo sali cu hendenan di Categoria B so pa test esaki. Nan no ta bay sali cu tur e categorianan, pasobra tur cos cu bin nobo semper tin fayo. Dus nan ta bay test Categoria B y evalua despues di 1 luna wak con e sistema a bay. Si tur cos funciona manera debe ser, nan lo sigui traha cu e otro categorianan.

Un otro asunto ta esun di hendenan grandi cu ta core auto y por trece algun problema den trafico. Segun sr. Pieters, e problema ta sinta na e Medische Keuring. E ta duna un ehempel cu na Hulanda, e CBR ta asina grandi cu nan tin un Medische Keuring na e CBR mes. Na Aruba no tin esaki. Y kinan no por nenga un persona cu tin un doktersverklaring, pues nan tin cu tuma e palabra di doctor cu e persona aki ta medicamente stabil pa core un auto. Pero e consecuencia ta cu den pasado tabatin casonan cu Corte ta cuestiona pakico tal persona ta tras di stuur. E responsabilidad no por cay p’e Polisnan cu ta aproba e rijbewijs, sino p’e doctor cu a firma e papel confirmando asina cu e persona ta apto pa core auto. Aworaki den e proyecto nobo aki, nan tin algun test cu nan ta bay trece dilanti, por ehempel un test di wowo pa confirma si en berdad e persona tin un bon vision pa ta tras di stuur. Tin cierto testnan simpel cu nan por haci pa wak con leu nan por hicna esaki den e procedura di pasa rijbewijs pa haci’e mas straak. Dus e no ta mara na e edad, sino mas bien e edad ta solamente haci e diferencia cu ora bin extende bo rijbewijs y bo pasa 65 aña, bo mester bin cu doktersverklaring. Y tin ehempel di hende di 80 aña cu ta core bon, mientras otronan cu 60 aña no por wak nada mas riba caminda. Tur cos ta depende di e doktersverklaring y testnan cu nan lo bay inclui den e examen den futuro.

