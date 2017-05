Tin hopi aspecto negativo cu ta influencia comercio den Caya Grandi

TIn hopi speculacion y reaccion negativo ta circulando den comunidad, pa loke ta pasando cu comercio den centro di oranjestad y Caya Betico Croes. Sra. Tatiana Eman ta splica mas di e preocupacion di e comerciantenan.

Segun Sra. Eman tin yen di aspecto negativo cu ta influencia Caya Grandi cu ta haci dificil pa tin un negoshi prospero. Un di e aspectonan ta e caida di e mercado Venezolano, esey ta dal hopi hende duro, Venezolanonan tabata gasta hopi y sin midi. Un otro aspecto ta online shopping, cual ta un fenomeno mundial. Di tres, en berdad falta un renobacion den Caya. No ta papia di beautification cu gobierno a haci den Caya Betico Croes, ta papia aki di edificionan cu mester wordo drecha, cambia y ta berdad, e comerciante tambe mester ta mas agresivo.

Sra. Eman ta kere cu e parti mas importante ta e falta di zonification. No tin un planning, Aruba no tin, sorry cu ta bisa esey, un infrastructura nacional. Mientras cu ta exigi for di e comerciantenan den Caya Grandi pa ta innovativo, creativo y inverti den nan negoshinan, ta laga habri negoshinan den garashinan di cas, cu no tin niun inversion cu no tin absolutamente nada y hasta nan no ta emplea hende of paga belasting.

Awo ta menciona tambe cu productonan ta caro den Caya Grandi. Pero mester corda cu Aruba ta un isla y cu mester importa tur cos. Dus, no ta Caya ta caro, pero ta full e isla ta caro. A menciona un par di aspecto y un biaha mas ta bisa, cu a pidi pa elimina klem, cu ta un medida represivo, agresivo y nan no a wordo educa p’e. A pidi pa habri caya bek, e ta den mentalidad di Aruba, asina simpel. Window shopping, cu ta existi den e mentalidad di nos tur, menos den e cabes di e director di DOW, cu ta bisa cu na Aruba, esey no ta existi.

Comerciantenan a pidi dos punto aworaki, e motibo ta cu nan cabes ta bou awa aworaki. Si nan wordo otorga cu e dos puntonan aworakinan, cual Sra. Eman ta haya ta mas facil pa cumpli, cu si nan bay pone e doñonan di edificionan, pa tenenan netjes, pa traha un plan di zonificacion, esey ta algo cu ta rekeri di hopi tempo. Den 8 aña no tabata tin esey y prome cu esey tampoco.

Ta pesey nan a pone e dos puntonan aki, cual segun nan, ta mas facil y urgente pa soluciona. Esey por haci cu e comerciante por hala rosea un rato, pero cu nan por, bin bij un tiki pa nan sigui acata e otro problematicanan. Ora cu a trece e puntonan aki dilanti, esey no ta negativismo, ta desesperacion ta ponebo actua y ta haci un acto desespera.

Segun Sra. Eman, el a drenta Caya Betico Croes na Februari 2016 y for di dia cu el a drenta el a ripara cu tin algo cu no ta bon. E kier e fluho di hende, e ta bay mas den tipo di marcanan cu ta, den manera di bisa, con pa atrae e massa den su tienda. Pero for di e prome momento el a cuminsa lucha. For di ora cu ela cuminsa, tabata tin comerciantenan cu tabata manda carta, ta papia cu gobierno.

No ta di awo cu comerciantenan ta buscando solucion, y loke nan a haci tabata un ultimo yamada na gobierno pasobra cu nan no tin nada mas di sinta. No tin mas carta pa manda. Nan no tin mas evaluacion pa warda, pasobra cu tin yen di evaluacion, pero e evaluacion di gobierno ta manera dura un eternidad. Ta papiando cu esaki ta algo cu ta afecta, no solamente comerciante den Caya Betico Croes, pero e ta afecta tur hende na Aruba. Segun Sra. Tatiana Eman, e situacion tin un “domino effect”.