Tin desaroyonan cu un trahado no mester pasa aden den 2017

Aunke tin hopi cos pa drecha, SEPPA keto bay ta keda preocupa pa algun departamentonan, specialmente pa e derecho di trahadonan publico cu ta traha den un fundacion, segun secretaria general di SEPPA, Magaly Brito.

Nos a yega dia di trahado. Ta mira diferente asunto y situacion cu trahado ta pasa aden. Reflexiona riba desaroyonan cu por afecta e clase trahado. Pero esey no ta kita afo cu ta wak e cosnan cu ta bon y cosnan cu ta menos bon.

Aña 2017, con ke sea tin un preocupacion grandi ainda bao di trahadonan cu ta traha pa e fundacionnan, pa motibo cu keto bay ta keda e hecho cu tin un subsidieregeling, cu ta en principio un acuerdo, of palabracion cu a tuma luga den añanan 90 cu Gobierno di MEP e tempo ey, cu ta regla y e condicionnan laboral cu Gobierno ta reconoce como su obligacion, su responsabilidad cu e trahado cu traha den e fundacionnan, cu ta gosa di condicionnan toch beneficioso pa e solo hecho di ta haci un trabao social. Te ainda tin e preocupacion ey, pa motibo cu ta sigui e desaroyo di e discusionnan cu tin na nivel di Gobierno y bo ta wak cu e intencion ta keda di algun caso, ta keda presiona e diferente directiva di fundacionnan, pa bay over den un sistema cu no tin claridad kico ta bin a cambio. Esey obviamente ta un preocupacion bao di e trahadonan di fundaicon, kico ta bay sigui. Tambe si wak pa loke ta trata ambtenarij, tin e aña aki, cu ainda lo tin cumplimento cu e acuerdo di 2014, cu ta e pago di e reparatiepremie. E aña aki lo conoce un aumento. Esaki ta basa riba e acuerdo cu tabata tin den pasado, na aña 2008, cu ta cuminsa paga e 8.2 aki cu a keda debe na e empleadonan publico, segun Brito.

A puntra Brito con cos ta den Gobienro pa loke ta e trahadonan publico, di cual el a contesta cu si sigui e discusionnan riba presupuesto, bo ta mira cada biaha kier kita aki, kita ayanan. Esaki ta un condicion laboral cu bo tin cu keda alerta riba dje, pa e posibel intencionnan di un Gobierno pa stop e pago di esaki. Cada biaha ta mira manera cu aña ta habri, e empleadonan publico ta preocupa si nan ta cobr’e si of no y toch tin cu bisa cu na e momento aki, cu e cumplimento di esaki lo tuma luga na Augustus proximo. Ta algo bon y positivo, pasobra e trahado toch ta mira un adelanto den esaki y no ta kita afo si, cu cada biaha mester ta pendiente.

Den aña 2017 tambe ta tras di esaki ki intencion Gobierno tin, e preocupacion di e grupo di non-activonan, esta e grupo di overtoligheids poule. E hendenan aki, eyfo tin un opinion cu ta hendenan cu ta hasta wordo yama sin berguensa, pasobra nan ta cobra mientras cu nan no ta trahando. Pero ta lubida cu e grupo di e hendenan aki tin derecho, pasobra nan no ta na cas pasobra nan kier, pero nan a wordo manda cas, sea cu nan no ta wordo gusta pa motibo di colornan politico, nan no ta wordo gusta mas como hefe, pasobra nan no ta sigui un maneho cu diripente ta wordo imponi y no necesariamente ta un maneho bon pa un comunidad y tur esakinan ta haci cu e poule aki of e grupo di non actieven aki un rato ta crece, un rato ta baha. E hendenan aki ta keda preocupa, pa motibo cu tur intento pa haya un funcion cu ta cuadra cu e carera cu nan tabata tin te na e momento cu nan tabata laborando, esaki no ta wordo ofreci. Tur otro funcionnan ta wordo yena, sea pa hendenan cu un tempo lo ta campañado of ta afilia na un of otro manera na un partido na mando y asina ta mira cu e posibilidad pa nan bay drenta den e aparato publico, funciona, labora y sigui forma un carera, ta keda wordo limita y e abuso aki tambe ta durante e prome lunanan di aña 2017. SEPPA ta keda mustra Gobierno riba esaki. Mester por tin un paro na esaki.