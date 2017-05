Tin cu informa pueblo di desaroyonan riba proyecto di caretera

Tin desaroyonan cu San Barbola no ta contento cun’e. Nos a puntra director di DOW, Marlon Croes riba e kehonan cu a drenta caba, si a tene cuenta cu nan y kico ta e meta di e e townhall meeting pa informa e pueblo.

No a rosa loke mester a rosa pa e caretera wordo construi. Solamente loke a rosa, ta acceso pa e compania of entidadnan cu ta trahando den e swipeteam, pa haci trabao. Tin un mata di calbas pa bay saca, un mata di shimarucu pa bay saca. No ta bay lastra e ekiponan, pasando den mondi pa yega na dje y transporte bek pa caminda grandi. Tin cu traha un acceso pa e ekiponan por yega cerca pa haci e trabao. Esey ta un di nan. Ora cu haci e trabao, ta intensifica e trabao. Te awor aki e trabao ta minimal loke a wordo haci. Ta crea un acceso pa LVV, DNM, Parke Nacional Arikok y e ekiponan di DOW por traha den e simannan cu ta bin, pa translada e matanan hibanan LVV y nan por move e parhanan, hiba nan Parke Nacional Arikok. Despues nan ta laga nan bek den naturalesa.

Croes a sigui splica cu den e caso aki dialuna atardi, nan tin un reunion cu Olinda Rasmijn y cu e presidente di Stimaruba. Nan lo bay bin dialuna atardi na DOW pa por splica nan di e trabao cu ta tumando luga, pa haya mas recomendacion y conseho di con pa sigui.

Green Corridor ta un proyecto cu si coy Spaans Lagoen, con a trah’e, a traha riba normanan internacional y tin algun caminda pafo di Spaans Lagoen, a bay fout. A ricibi hopi critica. Ta papiando aki di e proyecto di infrastructura mas grandi cu Aruba a conoce den e ultimo 50 pa 70 aña y kier haci’e na unda cu no ta nos generacion a bin cun’e. E tabata den planning den e ultimo 40 añanan. Ta toca e oportunidad na nos generacion cu ta na DOW awor aki, pa eherce e trabao aki y sa cu nos comunidad a bira mas exigente, compara un 40 pa 50 aña pasa. Pa por cumpli cu e normanan, ta wak con ta haci e trabao aki, busca un balance den e turbulencia cu tin, unda cu por traha e caretera aki y salvaguardia e parti di naturalesa. Esey ta trece cun’e cu tin cu informa comunidad di Aruba cada bes. E tipo di conferencianan di prensa cu ta haci, probablemente por sosode diasabra of diadomingo, pero ta aprecia na prensa cu ta duna e informacion aki bek na pueblo.