Tin casonan cu no ta cay bou di Inspectie pero toch ta purba yuda manera caso di Baby Lunah

Dos caso specifico cu no tin nada di haber cu Inspeccion, caminda cu e caso di e baby tabata tin un disputa entre e cliente y AZV. E cliente ta exigi un cierto pakete cu AZV no ta bay otorga pa motibo cu e no ta kloo y esey tabata e disputa cu tabata tin. E dos partidonan ta den dialogo y lo wak si por topa na mita caminda. Den caso di Sr. Koolman, cu ta algo full for di man di Inspectie ya cu esey ta un ciudadano di tuma un risico y bay ariba su mes. Na Colombia tin diferente protocol, y no manera Aruba cu e curpa ta bay den un freezer. Pero na Colombia, na niun hospital no tin niun lijkhuis.

Segun Minister Schwengle, esaki ta un caso hopi lamentabel. Nan a purba yuda na tur manera, pero no ta un caso pa inspectie. Mester bisa si, cu Inspectie ta trahando pro activo. Nan tin algun caso cu nan lo presenta na prensa na su debido momento, na un manera profesional, leu di Minister.

Segun minister Schwengle, vooral e casonan cu ta pafo ta bay ta dificil. Hulanda tambe tin su casonan dificil. Bonaire, tambe tin su problemanan y e ta cay directo bou di Hulanda. Inspectie di Hulanda a sali pa Colombia, pa cera un pacto cu Inspectie cu Colombia, pa ora tin casonan lamentabel na Colombia, cu por tin e posibilidad di investiga e caso eynan.

Aworaki esey no ta e caso. Nan no tin niun base huriidico y tampoco un tratado di cooperacion cu Colombia, segun Minister di Salud Publico, Minister dr. Alex Schwengle.