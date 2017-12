Times ta declara ‘Persona di Aña’ esunnan cu a kibra e silencio di acoso y abusonan sexual

NEW YORK, Merca- E revista Time a revela diaranson e identidad di e tan spera “Personahe di aña”. Pero e biaha aki no tabata trata di un persona ni sikiera di un organisacion.

“Nan ta esunnan cu ta kibra e silencio”, di e acoso y abusonan sexual den e diferente industrianan na Merca.

Desde cu e scandal a explota di e productor cinematografico Harvey Weinstein, kende durante di decadanan a actua como depredador sexual segun decenas di testimonionan. Otronan den e industria a wordo acusa di acoso y abuso, manera e actor Kevin Spacey y e comediante Louis C.K.

Pero loke a cuminsa como un problema di Hollywood, rapidamente el a amplia den otro areanan di e cultura, deporte, empresanan, politica y e sociedad en general.

Esaki a keda demostra pa e éxito di e hashtag #MeToo ,cu a brinda un capa di solidaridad pa miyones di persona cu a duna un paso padilanti y a conta nan historia”, segun e revista a informa.

“Esaki ta e cambio social mas rapido cu nos a wak den decadanan”, e hefe di redaccion di Time, Edward Felsenthal a bisa.

Den declaracionnan na e programa televisivo Today di NBC, Felsenthal a afirma cu “esaki a cuminsa cu actonan di balentia individual di parti di cientos di hende muhe y algun homber cu a didici di conta nan historia”.

No obstante, den e publicacion ta afirma: “E reconocimento (di abuso y acoso sexual) parce lo a surgi di anochi pa mainta. Pero den realidad e tabata herbiendo poco poco durante añanan, decadanan, siglonan.

“E muhenan a biba cu nan hefe y compañeronan di trabao cu no solamente ta crusa frontera, sino cu ni sikiera parce di ta existi limitenan, e texto ta sigui. Nan a biba cu e temor di represalia, di sufri chantahe of despido di un trabao cu nan no por permiti nan mes di perde”.

For di e tempo ey, “casi tur dia, varios directornan ehecutivo a wordo kita for di trabao, hombernan poderoso a bin abao, icononan deshonra. Den algun caso, cargonan penal a presenta”.

Fuente: http://www.bbc.com