Time Travelers Camp – Un biahe den tempo

Fundacion Museo Arubano ta inicia su plan vacacional pa luna di juli 2017. Durante e luna di Juli muchanan tin oportunidad pa

pasa un mainta divertido y educativo. Cuminsando pa 8:00am te 1:00pm e mucha nan ta bai biaha bek den tempo y siña mas di

Aruba y su influencia na henter mundo. Abo sa dicon un Panama Hat ta asina importante? Abo sa unda tin oro na Aruba?

Dicon nos tin un Paardenbaai? Bo kier bai den nos time machine?

Durante e Time Travelers Camp di Fundacion Museo Aruba

no muchanan ta bishita Museo Historico y Museum of Industry

pa biaha den tempo.

Ta invita mayornan pa inscribi nan yiu pa bin experiencia un

camp manera ningun otro.

E costo di e Time Travelers Camp ta AFL 5,- pa mucha. Ta inicia e dia na Fort Zoutman/Museo Historico cu un quiz y ta sigui pa

Museum of Industry unda ta ricibi lunch pa despues bolbe bek Fort Zoutman.

E programa educativo aki ta posibel danki na CEDE Aruba.

Di e manera aki nos por trece nos museonan y contenido educativo pa tur mucha di Aruba. En total tin 9 oportunidad pa bira un ‘time traveler’ di museo. Dianan di camp ta dialuna, diaranson y diahuebs, yama y reserva bo luga.

Pa inscripcion y mas informacion por fabor tuma contacto cu nos na: 588- 5199 Museo Historico of 584 – 7090 Museum of Industry.

Bin explora hunto cu nos y haya sa kico ta pasa den futuro.