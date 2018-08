Tiki biento ta benta homber burachi abao

Central di Polis ta manda un patruya di Noord pa un adres na Moko pa un homber cu lo a bula for di auto y keda herida. Na nan yegada, nan ta tuma nota di un homber di edad panoord di e cas en cuestion.

E tabata tin un kap ariba su cabes.

Un amigo di e cabayero aki a bisa cu e no a bula for di auto, pero cu e la cay ora el a baha for di auto, ya cu e biento duro a push’e. E tabata ta bou influencia di alcohol.

A pidi presenci di ambulance. C.P. a wordo informa di esaki.

