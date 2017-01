Tienda di Educacion tambe presente na anochi/merdianan di informacion na MFA Noord y Paradera

Sra. Corin Cinseen di Tienda di Educacion a splica kico ta nan roll como fundacion special den e parti lanta nan yiunan pa cual aki e ta splica.

Fundacion Tienda di Educacion ta hopi contento cu e oportunidad pa trece informacion pa pueblo. Esaki ta pa e pueblonan di Paradera y Noord, por haya mas informacion tocante topico, tur cos di social, di bida y tur otro pregunta. Fundacion Telefon pa Hubentud ta duna conseho y sosten na mayornan, cu tin biaha tin pregunta, tin preocupacion con pa lanta nan yiunan.

No ta tur ora nan sa unda pa bay pa nan haya contesta. P’esey Fundacion Telefon pa Hubentud ta contento cu e oportunidad aki. Nan lo duna cinco charla, dirigi riba educacion, lanta y cria bo yiunan. Comunicacion entre mayor y yiu. Na ki manera por haci esaki, ta door di norma y balor, pone regla.

Tambe informacion tocante educacion sexual, cual ta un topico hopi delicado, pero importante pa sa como mayor kico pa haci cu esaki. Fase di desaroyo, di 0 pa 10 aña y di 11 pa 21 aña.

Esey ta en corto, cual ta e topiconan cu Fundacion telefon pa Hubentud lo toca e dianan aki.

Aworaki ta mas facil pa drenta den barionan, via anochinan di informacion na MFA.

Ta purba tambe via Centro nan di Bario caminda por haci e mesun charlanan y tambe