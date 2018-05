The Saint Ganado Seso Sport Club Primavera

Diasabra anochi Club Portuges Primavera a tene un otro evento di e tan gusta Scucha, Pensa, y Contesta. Un total di 9 grupo a presenta pa bati cabes contra otro y wak ta cua ta destaca como e “sabi” nan di e anochi. Tabata tin varios grupo nobo y tambe algun di e clasico nan di semper, manera Hoffi Prikichi y The Saint.

E anochi a cuminsa cu hopi animo y tabata bisto cu hopi di esunnan cu semper ta participa tabata sumamente contento cu por fin club a bolbe organisa un anochi di hersengymnastiek despues di casi un aña di ausencia. Un total di 30 pregunta tabata spera teamnan manera The Powerpuff Girls, AB-Normal, SOS, Casi Tur Ora Bon, Dja Dja Seso, Gaña Sa, The Fantastic 5, y manera ya menciona, The Saint y Hoffi Prikichi.

Desde inicio di e prome preguntanan tabata bisto cu e anochi aki lo ta bay ta un bataya duro entre e rivalnan di semper, Hoffi Prikichi y The Saint, acompaña pa AB-Normal kende tambe a habri fuertisimo. Despues di e prome 15 preguntanan, half-time ta bay aden cu The Saint na prome luga cu 51 punto, sigui pa AB-Normal cu 48 punto, y na di 3 lugar Hoffi Prikichi cu 46 punto.

Den di segunda buelta, cos a bira cayente caminda cada pifia chikito por costa bo e wega! Despues di un tremendo come-back, na final Hoffi Prikichi a hasi net un paar di pifia chikito cu a costa nan e prome luga, y asina’ki cu bentaha minimo di un punto, The Saint ta triunfa den e recta final y ta titula campeon di e anochi! Segun comentario di Hoffi Prikichi, “boso nan a gana pero nos a spanta boso si!”

Na di 3 luga a keda AB-Normal, sigui pa respectivamente SOS, Powerpuff Girls, Casi Tur Ora Bon, Dja Dja Seso, Gaña Sa, y por ultimo The Fantastic 5. Club Primavera kier a duna un palabra grandi di danki na tur participante, y keda pendiente pa e siguiente anochi di Hersengymnastiek despues di vakantie!!

