Bishita The Old Fisherman situa den Weststraat cu un menu amplio. Yama na 5883648 pa haci bo pedido. AFL.15,- lunch special @The Old Fisherman. Siman di 28 mei-1 Juni,2018!

🔥 Diaranzon 30 mei

* Pasta chicken carbonara

* Fish fillet a la meunière

🔥 Diahuebs 31 mei

* Galiña stoba

* Breaded fish

🔥 Diabierna 1 juni

* Kerrie-Kerrie

* Grilled chicken

No Lubida! Den aña 2018, 30% riba tur plato principal pa local, henter dia!

Tel: 5883648

Comments

comments