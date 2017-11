The Aruba Short Film Festival ta den cuminsa

Dia 30 di November lo tin e di cuater Aruba Short Film Festival y e biaha aki ASFF lo tin 7 participante cu 9 film total. Lo tin varios film cu temanan hopi interesante.

Asina ta, bin sinta wak film riba un pantaya cinematico cu un bon zonido den Crystal Theater dia 30 di november. Aruba Short Film Festival lo tin un variedad di film traha aki na nos dushi Aruba.

E lo ta un anochi ameno unda tur hende lo disfruta di filmnan netamente Arubano.

Dia 30 di November bin presencia un anochi di talento Arubano asina apoyando crecemento di nos industria cinematico y tur nos filmnan local! Bin tuma asiento den Crystal Theater na Renaissance pa vota durante e competencia y apoya tur nos participantenan! Ban sigi stimula arte na Aruba en general y tur nos talentonan nacional, apoya nos productornan, directornan, actornan y tur otronan na Aruba.

No perde bo oportunidad pa bin apoya nos comunidad di film Arubano votando pa e People’s Choice Award anual. Nos lo cuminsa cu benta na entrada desde 6 or di atardi y por tuma asiento ora porta habri 6 or y 30.

E anochi tan anticipa di e gran ceremonia di premio den film Arubano ta cuminsa 7 or di anochi.