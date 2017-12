Thank you, Roland W. Peterson

Skirbi pa Clyde Harms

Mi a conoce Roland tempo cu mi a bolbe Aruba despues di biba afo pa mas di 25 aña. Roland tabata director di DOOV despues di a sirbi como e prome Alto Comisario di e nacion autonomo Aruba. Nos tabata miembro di un comision di gobierno pa evalua e reglanan di inmigracion y presenta sugerencia pa mehora e sistema. Tabata tempo cu tabatin un fluho grandi di stranhero, specialmente di Colombiano, cu tabata drenta nos isla y e control tabata minimo. Nos meta tabata pa haya un solucion cu lo satisface e empleadornan cu tabatin necesidad di trahado y alabes mantene un control riba ken ta drenta.

Cu tempo nos a sirbi den varios otro comite y nos a forma un amistad basa riba un aprecio mutuo cu a dura te cu el a bay laga nos.

Tempo mi tabata publica e articulonan cu despues a wordo compila den e buki “Storianan di un Mucha di Lagoen” Roland a keda asina conmovi cu el a skirbi un poema cu el a dedica n’ami. “The Lagoon I Love” a bira e unico pida na Ingles den mi buki. Awe mi ke publica esaki atrobe, honrando memoria di un persona cu a haci hopi pa nos isla y mi ta cita e ultimo couplet. Thank you, Roland, may you have eternal peace.

“Maybe it’s time to peer back

into the Lagoon of time…and keep alive

the memory of how wonderful it used to be.”