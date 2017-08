Texas ta prepara pa posibel horcan

TEXAS, Merca – E sobra di e tormenta tropical Harvey, a avansa pa zuid di e Golfo di Mexico diamars anochi y por menasa e estado di Texas den e proximo dianan, meteorologonan a informa.

E sistema di presion abao a pasa riba e Peninsula di Yucatan, Mexico y por gana forsa pa converti den un depresion of tormenta tropical diaranson of diahuebs, e Centro Nacional di Horcan di Merca a bisa.

Esaki por alcansa e extremo noordwest di e golfo diabierna y tin un y tin un alerta pa awasero fuerte y prolonga y hasta inundacion den e parti di e costa for di noordoost di Mexico te cu zuid di Louisiana pa e otro siman, e centro a alerta. Texas por registra subida di lama fuerte y biento cu forsa di tormenta tropical of di horcan, el a agrega.

Mas den west, pa loke tabata e poderoso horcan Kenneth, esaki a debilita rapidamente den Pacifico te converti den un tormenta tropical. E tabata tin bientonan sosteni di 100 kilometer pa ora diamars, bao di su forsa maximo di 210 kilometer pa ora.

Su vortex ta ubica na 2465 kilometer west di e extremo zuid di e peninsula di Baja California, Mexico.

