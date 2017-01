Terminonan di pago pa number nan di auto a wordo cambia pa 2017

Meverly Romano di Departamento di Impuesto a splica cu tin otro cambionan cu tambe a bin y tin di haber cu termino di pago. Antes por a paga den cuater termino. E motociclista y tambe auto personalisa tabata paga full aña. Un solo pago nan mester a paga semper y ta keda asina. E otronan cu tabata tin custumber di paga via kwartaal a bin un cambio. E automobilista awor ta haya dos termino di pago den un aña y no cuater biaha.

No tin cambionan pa motociclista y plachinan personalisa

Pa e moticiclista y esunnan cu plachinan personalisa, no tin cambio. Pa esunnan cu tabata tin custumner di paga via kwartaal, esey si a bin cambio awo. Automobilistanan awo, ta haya solamente 2 termino di pago den anja. E prome termino ta caduca dia 31 di Januari, 2017 y e otro mita ta caduca dia 30 di Juni 2017. Pagonan den kwartaal ya no ta posibel mas.

Pa esunnan cu no tin plachi number A pero tin V Wagen, Autobus, auto di Carga y Taxi etc, nan mester paga esaki un solo biaha. Nan deadline ta 31 di Januari. Pero como cu aworaki cu e ley a caba di pasa den December 2016 y ta dunando splicacion, e gerencia di Departamento di Impuesto a duna aprobacion pa nan wordo permiti pa paga esaki den dos biaha den 2017.

Maneho flexibel pa cu 2017

E ta conta solamente si pa aña 2017. Esaki ta un maneho flexibel cu Departamento di Impuesto kier mantene mirando cu e cliente no a spera esaki. Departamento di Impuesto ta mantene flexibilidad ora tin cambio den ley, pa laga e cliente adapta su mes na e cambionan akinan. Dune espacio, dune chens pa e custuma. E ley ta bisa cu e clientenan mester paga esakinan den un solo biaha, ta duna chens pa haci’e den dos pago. Pa 2018 e lo bira un solo pago pa e tipo di categoria aki, caminda pa 31 di Januari 2018 e number mester ta full paga.

Maneho transitorio

E maneho flexibel aki ta un maneho transitorio y ta conta solamente pa 2017. E cambio di ley a bin pa cobra belasting mas eficientemente. Hopi no tabata paga , no tabata paga na tempo y ta paga ora cu nan haya nan mes forsa paga pa por haya sticker nobo. Na e manera gobierno nunca tabata haya e placa di Motorrijtuigbelasting den e aña concerni. Aworaki tin un grupo cu no a paga ainda di 2016 y algun di hasta 2015. Tabata tin algun otro cambio den e ley cu ta tecnico fiscal cu ta coreccion cu mester a tuma luga segun Meverly Romano. Antes tabta asina ora e cliente no paga su number, e tabata perde su number. Si pa 15 di Februari bo no paga e number ey, Departamento di Impuesto por a duna otro pa asina e number ey. Aworaki esey no ta sosode mas, e persona no ta perde su number. Y p’esey Departamento di Impuesto tabata haya nan obliga cada biaha di manda traha number nobo.

Den e beleid nobo, e cliente ta keda cu e number y e ta core risico di haya cobransa adicional riba e monto cu e tin cu paga anualmente.