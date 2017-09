Terenonan priva ta stroba DOW pone asfalt pa algun bario

Tin diferente bario cu tin varios aña ta warda pa asfalt, pero te cu awe nada. Tin diferente factor ta hunga un rol, segun Marlon Croes.

E ta comenta cu nan a ricibi informacion y den e proceso eynan, sigur ta bay wak kico ta e caso, pasobra tin e caya particular aki diseña caba, for di Wayaca pa Sero Biento, unda cu ta sali mas p’ariba den Sero Biento mes. Berdad e ta proyecta. E deseo ta di asfalt’e, pero tin hopi obstaculo cu tin cu mehora. Un di nan ta cu hopi di e caminda aki ta pasa den terenonan eigendom cu tin rond di dje. Esey ta haci’e hopi dificil. Como DOW, nan ta inverti, traha riba tereno publico. Ta solamente cu si tin un verkavelingsplan traha, por considera pa haci e trabao den e plan, vooral si e plan ta aproba y e caminda ta pasa riba esun di Gobierno. Den e caso aki ta trata di un berea cu no tin suficiente hanchura pa por traha cun’e. Si kier trah’e segun e normanan cu DOW ta traha, tin cu bay pasa den terenonan priva cu tin cu wordo regla.

Esey ta e obstaculo mas grandi cu nan tin awor aki pa por traha e caminda entre Wayaca y Sero Biento.

Tin cu bay combersa prome pa papia cu e doño di e terenonan aki, pa wak si nan ta dispuesto pa por coopera cu DOW den e caso aki pa duna un parti di nan tereno, pa por realisa e caminda di asfalt aki.

E tipo di problemanan aki ta bin door di crecemento rapido. Ta data di temponan hopi prome. Por cierto nan tin un caso asina cu a sosode na Saliña, p’abao di Moko y den e caso aki tambe aki tin uno, cu tin cu bay resolve. Ta compronde, tin empatia cu e usuario di e caretera aki, pero pa por yega na dje, tin cu combersa cu doñonan di tereno pa nan por bisa cu ta acepta pa duna un pida tereno cada banda, pa por realisa e proyecto.

Marlon Croes a splica cu basicamente e punto ta, tiki pasenshi. DOW lo bay traha riba dje. Si nan tambe por combersa cu e doñonan di tereno, pa por agilisa e proceso, lo ta hopi di aprecia di parti di DOW, pasobra e ta haci e trabao mas facil pa ora cu acerca nan, cu nan por coopera mas lihe cu nan.