Teremoto leve na Scharmer, Groningen

SCHARMER, Groningen – Na e pueblo di Scharmer (Groningen) diaranson merdia, a tuma luga un teremoto leve. E teremoto tabata tin un forsa di 2.0 segun midimento di KNMI.

Algun hende for di e vecindairo a meld riba medionan social cu nan a sinti e shock. E teremoto na Groningen ta consecuencia di extraccion di gas. Esaki ta di dos teremoto di e aña aki cu tabata tin un forsa di 2,0 of mas halto. Na Maart, na Zeerijp tabata tin un teremoto di 2,1. No tabata tin meldingnan directo riba daño.

Fuente: De Telegraaf