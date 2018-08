Temblor di 8.2 registra na Islanan Fiji

SUVA, Fiji – E temblor a keda registra den Oceano Pacifico, na 560 km di profundidad y na menos di 300 km di e costa.

Un temblor di magnitud 8.2 a keda registra den Oceano Pacifico diadoming 00:19 UTC. Servicio Geologico di Merca (USGS) a registra e temblor na 281 km noordoost di e isla Ndoi (Fiji). Su centro tabata situa na 560 km di profundidad.

No tin informenan di victima, herido of daño material den e localidad di e pais insular mas cerca di e epicentro. Debi na e profundidad, e sistema di Alerta di Tsunami no a genera un aviso di risico pa e tipo di fenomeno aki.

Na comienso di luna, un temblor di magnitud 6.9 , na un profundidad di 10.5 km, a provoca casi un centenar di morto na Indonesia, pais cu’n densidad tres biaha mas grandi cu di Fiji.

