Temblor di 6,1 ta sacudi costa occidental di Hapon

KAMAISHI, Hapon – Un temblor di magnitud 6,1 riba e escala di Richter a sacudi awe e costa occidental di Hapon, e Centro Geologico di Merca (USGS) a informa, aunke, di momento no tabata tin informa cu por a causa victima of dañonan material.

E temblor a tuma luga pa 12’or y 37 di merdia, na 281 kilometer zuidoost di e ciudad di Kamaishi (prefectura di Iwate), na e parti noordoost di e pais, cu un hipocentro di 10 kilometer bao di e superficie terestre, USGS a precisa, sin aporta mas detaye.

E Agencia meteorologico Hapones, no a emiti ningun alerta di tsunami pa e temblor aki, registra na mas di 320 kilometer oost di e ciudad di Fukushima, cu na 2011 a sufri un accidente grave nuclear, desencadena pa e temblor y e tsunami di dia 11 di Maart di e aña ey.

E desaster aki tabata e pio accidente nuclear di historia, hunto cu esun di Chernobil (Ucrania) di 1986.

Fuente: www.lavanguardia.es