Temblor di 5,8 ta sacudi zona west di Montana

WASHINGTON, Merca- Un temblor di 5,8 grado diahuebs marduga a sacudi un zona amplio di Montanta, noordoost di Merca. No tabata tin reportenan di daño di lamenta, segun e Servicio Geologico Nacional (USGS)

E epicentro di e sismo tabata localisa na 11 kilometer zuidoost di e ciudad di Lincoln y tabata tin un profundidad di 13,6 km.

E temblor fuerte aki a wordo senti den un region basta amplio di Montana, lantando hopi hende for di soño y a wordo sinti den varios otro estado y hasta na Canada, segun prensa local.

“Na e momentonan aki nos no tin informe di cu tabata tin lesionadonan debi na e teremoto”, un emisora di Montana a informa.

Fuente: www.efe.com