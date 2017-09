Telethon nacional lo wordo organisa pa yuda St. Maarten

Prome Minister Mike Eman diabierna mainta a reuni cu un delegacion di Cruz Cora y RampenBureau unda cu a papia riba e ultimo informacionnan ricibi di e situacion na Sint Maarten pero tambe con lo por bay yuda nos rumannan di e isla. Na final a keda dicidi cu lo organisa un telethon nacional, pero tambe cu tin un team prepara cla pa biaha pa e isla pa brinda e ayudo necesario. Despues di e reunion, e grupo a tene un briefing, caminda a anuncia e decision cu a wordo tuma.

“Durante henter siman nos tabata den contacto continuo cu Sint Maarten na diferente nivel. Den e reunionnan di preparacion a keda aproba cu ta bay manda miembronan di Arumil Sint Maarten, prome cu e horcan a pasa, pa hunto cu miembronan di Defensa Hulandes brinda e prome asistencia prome, durante y despues di e pasada di horcan Irma.” E mandatario a bisa cu Comision di Calamidad a bin ta haciendo su trabou adelanta pero no a duna publicidad pa no mescla e situacion di campaña di Aruba cu algo asina serio manera e peligro pa Sint Maarten y con lo bay yuda despues.

E informenan cu a sigui yega for di e isla Hulandes ta indica cu e situacion ta devastador y hopi penoso. Di otro banda, e mandatario a bisa, danki na Dios cu e cantidad di perdida humano no ta hopi. “Pero e daño social /economico ta enorme. E daño na e aeropuerto ta hopi grandi y e daño na e piernan, cu ta e adernan economico di Sint Maarten, a wordo practicamente destroza. Ta bay tuma tempo pa por reestablece esaki. Hopi edificio priva, di Gobierno, cas, scol y institutonan, henter area comercial, a wordo hopi afecta. Tin hopi reto pasobra e telecomunicacion tambe a cay afo,” Eman a splica. E situacion ta hopi dificil, pasobra incluso esnan cu mester brinda ayudo of coordina e situacion, tambe ta den un situacion di emergencia y ta pasando den retonan hopi grandi.

Den e reunion di preparacion cu a tuma luga inicialmente, a prepara caba un ekipo cu lo wordo manda pa Sint Maarten asina cu horcan Irma caba di pasa. Di e inventarisacion cu a wordo haci, a yega na e conclusion cu lo por haci uzo di 20 miembro di Cuerpo Policial, cu ta cla pa bay, 19 miembro di Brandweer, 19 persona for di sector medico, y di e parti di infrastructura y logistica pa yuda den opruiming y coordina tin 18 persona disponibel di DOW mientras cu Cruz Cora tin 17 persona pa wordo manda Sint Maarten. Asina cu tin comunicacion aereo, e grupo ta wordo manda pa e isla aki.

Den e reunion cu Cruz Cora y RampenBureau tambe a keda dicidi cu ta bay organisa un telethon nacional durante cual lo recauda fondo financiero y material, cual despues cu tin un comunicacion aereo of maritimo por wordo manda pa e isla.

Di otro banda Prome Minister Eman a papia cu su colega di Corsou Eugene Rhuggenaath riba e forma con por bay asisti Sint Maarten den e dianan cu ta bini y un eventual bishita pa duna forsa y convivencia moral na e pueblo y Gobierno di Sint Maarten. “Nos bishita lo tuma luga probablemente na momento cu nos yegada no ta un cargo extra riba tur loke Sint Maarten ta pasando aden caba. E compromiso a wordo haci cu nos ta bay, pero prome ta coordina e esfuersonan di logistica pa ayudo yega, cuminsa coordinacion pa telethon nacional y despues e bishita lo tuma luga den coordinacion cu tur esnan envolvi. Na e momento ey lo informa tambe kendenan lo forma parti di e delegacion aki,” e mandatario a bisa. Eman ta kere cu e presencia di autoridadnan lo tin un efecto positivo riba esnan trahando pa yuda Sint Maarten recupera.