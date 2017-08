Telefon pa Hubentud ta dirigi ariba hoben y adulto

Dia 12 di Augustus ta dia Internacional di Hubentud, y tur aña esaki ta wordo considera algo hopi importante. Hobennan den nos comunidad, esey ta nos futuro di nos pais. Telefon oa Hubentud kier apoya nan y laganan sa cu nan ta e futuro di nos pais. Cosnan cu nan ta haci bon caba, mester keda crece pa asina aki rato, ora nan ta mas grandi nan ta esunnan cu lo guia e comunidad.

Tur aña e celebracion ta diferente. E ta algo cu Unicef mes a cuminsa cun’e y e aña aki, e topico ta “Peace”, dus lo trata siguridad, y no guerra. Esey ta pa full mundo. Ta pone enfasis cu Aruba ta den un posicion hopi bon, pasobra cu e hubentud di nos isla no tin guerra akinan, no tin e peligernan cu hopi hoben na mundo si tin. Y nos mester ta hopi orguyoso y contento cu nos ta den un pais cu tin e stabilidad ey cu e hobennan ta desaroya den un manera mas miho cu nan por.

Dia di Hubentud ta dia 12 di Augustus, pero Telefon pa Hubentud ta wordo celebra ariba un otro fecha. Mescos cu tur e otro dianan, pasobra tin full un lista pa Dia Internacional, segun Sr. Milliard, pa mucha, hubentud, hende grandi. Y eynan por ripara cu paisnan mes ta bin cu nan propio dia, ora cu 21 di November ta celebra Dia Internacional di Derecho di Mucha, tin tambe pa e muchanan mas chikito. Tin tambe pa e muchanan mas chikito tambe tin un dia. Tin Dia di Derechonan di Mucha, di Hulanda, y tambe Dia contra di Termento.

Telefon pa Hubentud ta celebra varios di esakinan.

Telefon pa Hubentud no ta dirigi ariba cosnan chikito so of cos grandi so. Pero pa tur cos. Nan no tey pa termento so, pero nan tey pa sexualidad, con ta bay na scol, con ta bay na cas. Y e diferente datonan aki tambe ta importante pa Telefon pa Hubentud.

Sr. Sherman Milliard di Telefon pa Hubentud ya pa 17 aña caba na Aruba cu ta hopi pa un organisacion dedica na un muchanan. For di comienso caba, tur aña nan ta bin cu un proyecto nobo, cu nan ta wak e necesidad bou di e hobennan. No ta di djis sinta den oficia y pensa cu ta bon pa bin cu proyecto contra di tal tema. Esey no ta corecto. Ta a base di yamadanan, cu nan ta haya di e hobennan mes, e oido ey nan ta pa e hobennan, y di esey nan ta traha un analisis pa despues traha un proyecto.

Si wak e diferente gruponan, manera mamanan hoben soltera tambe tin su plataforma anto nan ta wak cu e plataforma, proyectonan e charlanan cu Telefon pa Hubentud ta haci den tur e scolnan aki na Aruba, ta haci un cambio masha grandi. Si cuminsa pensa cu un proyecto ta suficiente pa un scol, nan a yuda un scol caba. Pero si cumisna cu stapnan chikito, na final bo a yuda hopi hoben na un pais mescos cu Aruba.

Sr. Milliard a splica cu nan ta hopi cerca di Venezuela y Colombia, otro paisnan cu hobennan no tin e libertad pa bay nan scol, pa desaroya y esey nan kier pa e mayornan y tambe maestronan, adultonan, mester duna e mucha e sabiduria cu nan sa cu nan ta na un luga cu nan por desaroya.

Hopi biaha ta wak e banda negativo di un pais cu por ta no tin airco na tur scol, no tin material suficiente, tin hopi mucha na un scol. Pero akinan e hobennan tin e oportunidad pa bay scol. Esey ta un stap hopi mas dilanti cu mayoria cu otor hobennan na mundo tin. Si bo siña bo yiu ora nan ta chikito cu nan mester ta orguyoso di e oportunidad di bay scol, orguyoso di tin suficiente material pa haci su lesnan, nan ta bay siña poco mas miho door di e oportunidad. Esey ta e simia cu ta wordo planta mundialmente di con orguyoso nan ta di ta na Aruba. E simia ey ta bay crece den un persona anto yega na mas metanan cu e por yega.

Na comienso di Telefon pa Hubentud ta hopi burla nan a pasa aden. Pero den e 17 añanan aki, nan a yuda masha hopi hoben. Esey ta un relato cu nan ta saca anualmente. Nan main focus ta keda ariba e yamada ariba 131, cu nan preocupacion y sentimentonan cu nan tin.

Pero ta sinti e necesidad di duna e informacion bek na comunidad, pa medio di proyectonan.

Tur aña ta proyectonan nobo ta bin dilanti. Esey no kiermen cu e proyectonan bieu a bay, pero nan ta keda. Dos aña pasa Telefon pa Hubentud, Derecho di Hoben y esey tabata un proyecto cu tabata hopi bon y hopi scol a participa. Pero siman pasa ainda Telefon pa Hubentud ta haya yamada di diferente scol y clubnan deportivo cu ta bisa cu esey ta un proyecto cu nan kier atrobe na nan scol.

Telefon pa Hubentud ta sigui crece y nan ta bay mee cu e tempo. Bo no por keda para den tempo, na ora cu nan a cumisna bo lo no yega na tur hende. E hoben y hasta e adultonan ta pensa cu loke abo a siña ami, pakico siña mi yiu mesun cos. Dus ta bin cu cosnan nobo, cada dos luna ta bin cu proyectonan nobo. Tur añanan ta bin cu un proyecto grandi, pero durante aña ta bin cu proyectonan los pa comunidad, segun Sherman Millaird, di Telefon pa Hubentud.