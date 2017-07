Telefon pa Hubentud ta dedica mas atencion na nos hobennan

E aña escolar cu a pasa, Fundacion Telefon pa Hubentud a crece si mira cu cada dia mas mucha y hoben ta hasi uso di e servicionan, ya cu tin hopi problema den nos muchanan. Sr. Sherman Milliard ta splica mas di e desaroyonan den scol.

Telefon pa Hubentud ta orguyoso di nos hobennan cu a bay over, kisas di scol basico pa un scol secundario, of hasta bay afo of keda na Aruba mes pa sigui studia. Esey nan ta hopi contento cun’e. Pero ainda tin mas informacion pa sigui duna e hobennan, pa e siguiente etapa den nan bida. Esaki por ta na Aruba mes, na Merca of hasta Hulanda. Esey ta loke Telefon pa Hubentud, ta keda haci cu amor cu yudansa di nan boluntarionan cu tur dia ta tras di Telefon pa Hubentud. Y e personal di Telefon pa Hubentud den e scolnan mes, unda un gran cantidad di hoben ta reuni, como tambe na Cinemas, na un fiesta. Telefon pa Hubentud tey tur ora pa cualkier pregunta cu nan por tin.

Segun Sr. Milliard, ta riparabel cu e hobennan di awendia, ya no tin berguensa mas, pa puntra loke nan kier haya sa. nan no ta tuma un simpel SI of NO como contesta mas. Telefon pa Hubentud ta dunanan e oportunidad ey tambe, pa laga nan bira mas independiente, udna cu nan por yuda nan mes den cualkier situacion. No solamente afo di Aruba, pero specialmente na Aruba mes. Asina nos ta bira un pais cu ta bay mas y mas dilanti, no ta keda para na mesun caminda.

Sr. Milliard bisa cu e yamadanan ta keda basta halto. Tur aña nan ta ricibi entre 2 pa 3 mil yamada. Pa e aña aki ya caba nan ta den careda di 2500 yamada. Pero e pregunta y preocupacionnan, of contestanan di e hobennan ta ariba un nivel mas halto. E yamadanan hopi biaha prome cu yamadanan di hobennan of muchanan cu ta djis yama paso nan no tin nada pa haci na cas, of nan no tin e poder of e durf pa haci un pregunta. Esaki a baha y e problemanan ta bin hopi mas lihe. Y tambe pa wak si e informacion cu nan a haya ta corecto si of no.

Telefon pa Hubentud ta wak den e charlanan cu na manera cu esaki ta wordo duna, nan ta skucha hopi bon y nan ta sinti cu nan tin e oportunidad pa papia kico tin den nan mente, y nan no tin berguensa di haci pregunta dilanti di otro studiantenan. Nan no tin e miedo mas. No solamente esey ta un parti di Telefon pa Hubentud, no solamente door di e lezing, pero tambe nan ta haya mas confianza den nan mes y den Telefon pa Hubentud, pa haci nan preguntanan.

E cantidad di yamadanan, segun Sr. Milliard, a keda mas o menos mesun cos, aunke si por bisa, cu el a crece cu 5%. Pero tin mas manera pa drenta den contacto cu Telefon pa Hubentud, via app, via mail, etc.

Por bisa cu e norma y balor, algo cu hopi biaha ta tende den comunidad, cu a baha of cualkier cos, y Sr. Milliard no ta di acuerdo cu esaki. E norma y balornan ta cambia, y door di esaki preguntanan ta bin dilanti. Esey ta bin ariba tur topico. Pero ora bay wak kico e problema, ta e norma y balor di diferente persona den nan bida. Y tambe door di e tecnologia, ya cu tur loke nan ta tende aki na ARuba ta drenta na mente. Pero nan ta wak ariba internet kico otro persona den exterior ta pensa y e hoben kier compara esey cu nan norma y balor. Den termento, den sexualidad, den mutilacion propio, cual ta subiendo mundialmente. Y preguntanan aki ta bin dilanti den tur e charlanan di Telefon pa Hubentud, segun Sr. Sherman Milliard, di Telefon pa Hubentud.