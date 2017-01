Telefon pa Hubentud presente den anochi di informacion di MFA Noord pa duna informacion na mayornan tambe

Telefon cu hubentud ta doe mee cu proyectonan pa hobennan di Aruba y pa Aruba, anto Telefon pa Hubentud asina moderno y nobo, ta acerca fundacionnan pa duna nan informacion cu nan ta haya di nan doelgroep mes na nan comunidad.

Algo bunita ta cu algo di e bario ta acerca Telefon pa Hubentud, asina hendenan cu no ta den nan doelgroep tambe por haya informacion. No solamente e hobennan conoce telefon pa Hubentud, cu ta habri di 2 or pa 6 or, pero hendenan grandi tambe por haya informacion over Telefon pa Hubentud.

Telefon pa Hubentud ta orguyso di tanto onderwerp pa papia di dje, paso e boluntarionan tur dia ta contento pa yuda e hobennan tras di telefon. P’esey ta hopi bon pa bay den barionan. Telefon pa Hubentud ta pa hobennan di 8 pa 24 aña. Pasobra tin asina hopi experticio cu un doelgroep asina grandi.

Lo cuminsa cu un charla over di Telefon di Hubentud, sigui pa un charla over norma y balor, pasobra esaki ta hopi importante den e mundo di awendia. Tambe lo tin un charla over cyberworld. P.e. kico ta peer pressure, kico ta berdad den media, unda por haya informacion adecuado. Termento tambe ta un proyecto cu dos aña pasa te awo ta haya hopi pregunta di dje y ta duna hopi informacion di dje.

Hopi biaha hobennan cu ta haya charla di Telefon pa Hubentud tambe ta contento y ta laga esunnan cu ta haci bon, haya un luz. Pero den charla di positive thinking nan tambe lo haya chance di wak kico nan tahaciendo bon. Duna tur hoben un oportunidad igual di briya.