Tecnologia: Samsung ta presenta Galaxy Note 8

SEOUL, Korea del Sur- E compania Surcoreano Samsung diaranson a presenta na New York, su smartphone mas nobo, e Galaxy Note 8. Cu esaki e compania tecnologico kier cera e capitulo di e crisis di bateria cu a pone cu a obliganan di retira for di mercado e Galaxy Note 7.

Den un evento den e historico edifcio Park Avenue Armory cu tabata completamente yen, e presdiente di Samsung, DJ Koh, a gradici e apoyoa na su telefonnan a pesar di e decepcion di e modelo anterior, cu a trece algun problema cu “niun hende lo no lubida hamas”.

El a sigui bisa cu tampoco e lo lubida e miyones di personanan fiel na e “Note” cu a keda cu nan.

Samsung mester a realisa un yamada mundial pa retira su smartphone Note 7. E “phablet” (combinacion phone y tablet) lo ta disponibel desde 15 di September, e firma Surcoreano a bisa, sin revela e prijs di e dispositivo.

E Galaxy Note 8 ta ofrece, entre otro, un pantaya cu ta tuma full su superficie, dos camara patras y un pen optico.

Su rival Apple, lo mester presenta un iPhone mas nobo, pronto den transcurso di September.

Fuente: https://article.wn.com/