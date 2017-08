Tecnologia: Samsung ta patenta un alcolimeter pa nan telefonnan celular

SEOUL, Corea del Sur- Samsung a patenta un alcoholimeter integra pa telefonnan celular, segun e e compania a confirma na EFE. E gigante tecnologico Surcoreano lo por inclui e funcionalidad aki den su proximo telefonnan.

“E patente ta existi pero ainda nos no tin plannan concreto” pa inclui nan den niun telefon, segun un vocero di Samsung.

Samsung a presenta un solicitud pa patenta un”dispositivo portatil cu funcion di deteccion di holor” na Juni 2016 den e oficina di Patentenan y Marca di Mercado, aproba dia 27 di Juli.

E alcoholimeter di Samsung lo ta parecido na e S Pen y lo ta incorpora den e mesun terminal. E unico diferencia ta cu otronan similar cu ta un piesa independiente cu mester wordo conecta na e telefon of lo no midi e nivel di alchol mesora.

E componente nobo aki ta incorpora un detector di gas cu ta detecta e aliento di e usuario ora cu e papia y un unidad di analisis cu ta midi e nivelnan di alcohol y e muestra de un aplicacion incorpora den e terminal.

E pen, cu ta sali na e parti inferio di e terminal, ta mas flexibel pa moldiea na e movimentonan di e interlocutor, y ta conta tambe cu’n microfoon pa midi e intensidad di e respiracion.

E reciente filtracionnan di e caracteristicanan nobo di Galaxy Note 8, cual presentación ta planea pa otro siman, no a mustra niun componente parecido, pa cual ta ser sospecha cu e compania lo por ta debatiendo si ta incui esaki den algun modelo pa 2018 of 2019.

