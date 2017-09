Tecnologia: Facebook sanciona cu boet miyonario

MADRID, Spaña- E agencia Spaño di Proteccion di Datonan (AEPD) a sanciona Facebook cu 1.2 miyon euro (1.4 miyon dollar) pa violacion di e norma di proteccion di datonan personal di usuarionan. Motibo di esaki ta door cu e red social ta recoge y save datonan personal pa motibonan publicitario sin permiso.

Segun AEPD a informa dialuna, e datonan riba ideologia, sexo, creencia religioso, gustonan personal of navegacion ta wordo recogi dor di e interacion cu su servicionan of desde e paginanan di tercera persona sin informa e usuario riba e uso y e motibo pa cual e datonan ta wordo uza.

Den e sentido aki, e organismo legislativo a sigura cu e red social ta haci referencia di un manera indefini di e uzo di e datonan cu e ta compila. Esaki ta haci cu e usuario di Facebook, cu’n conocimento basico di e tecnologianan nobo no ta consciente di e recoleccion di informacion personal.

Di otro banda, e agencia a determina cu Facebook a comete dos fout grave pa cual e Ley di Datonan di Spaña a impone dos multa cu ta suma un total di 1.2 miyon euro.

Fuente: http://www.ntn24.com/