Tecnologia: Facebook purbando di kibra e censura Chines

E companianan grandi di tecnologia ta hopi interesa den China ya cu e tin mas di 700 miyon usuario di internet. Facebook no ta e excepcion y su creador, Mark Zuckerberg a dicidi di lansa un aplicacion pa vence e censura existente den e pais Asiatico.

E plataforma yama “Colorful Balloons’ lo pemiti pa comparti potret si mesun manera cu “Moments” di Facebook. Aunke e tin tambe algun limitacion door di e censura y e control di Gobierno, e usuarionan lo por invita su contactonan pa download e aplicacion.

For di 2009 Facebook ta blokia na China, despues cu esaki a wordo uza pa un grupo di manifestante pa duna di conoce nan inconformidad cu e gestion di gobierno, cu ta controla e acceso di su habitantenan ariba rednan social y riba internet.

Na 2014 gobierno Chines a blokia tambe e acceso na Instagram. Tambe nan a blokia e posibilidad di manda voicenote, potret of video ariba whatsapp.

Mark Zuckerberg, CEO di Facebook a purba na varios biaha pa yega na un acuerdo cu e gobierno Chines pa kita e prohibicion ariba su plataformanan. Incluso, varios biaha el a bishita e pais Asiatico, el a reuni cu funcionarionan y hasta el a siña papia Mandarin.

E creador di e red social no a give up y a dicidi di lansa e aplicacion nobo pa medio di un compania local, cual ta conta cu e permiso pa desaroya y opera mecanismonan tecnologico den e pais.

Esaki ta un muestra di e interes grandi cu Zuckerberg tin pa subi e mercado Chines.

