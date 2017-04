Tecnologia: Facebook kier elimina e uzo di passwoord

Probablemente algun dia e uzo di password lo ta un recuerdo lejano. Pero, p’awo, nan ta ncesario y cu ta wordo uza frecuentemente. Incluso, nan ta wordo flitra ora cu hackernan logra haya acceso nan informacion priva.

Na momento cu bo lubida bo password, bo mester sigui un proceso fastioso pa bolbe registra y no ta asina sigur manera hopi ta pensa of manera cu e ta suppose di ta.

Facebook kier cambia esaki, y eventualmente, logra cu algun dia e passwordnan ta obsoleto.

Durante e conferencia di desaroyadonan F8 di Facebook diamars ultimo, a lansa e version beta di Delegated Account Recovery, un tool pa e red social aki bira bo “safe hint” por si acaso bo lubida bo password den diferente servicio di Facebook.

E idea ta, pa si bo no corda bo password den un aplicacion of un webpage, lo bo por uza facebook pa verifica bo identidad. Bo mester prueba cu bo ta ken bo ta bisa cu bo ta door di , p.e. Ehercicio di reconocimento di bo amigonan riba potret, despues di cual lo bo por drenta den bo otro account.

Facebook ta bisa cu su sistema ta esun mas safe. E mensahenan di texto no ta encripta y e emailaccountnan por wordo gehacked. Pero Facebook tin mecanismonan di siguridad pa reconoce actividad fraudulento y e ta sigura cu bo ta wordo alerta si cualkier cos parce di no ta bon. P.e. si Facebook sa cu bo ta drenta bo account via bo iPhone na California, y e descubri un intento pa drenta e account na Rusia, door di un Android, e situacion aki lo por wordo raporta. Facebook ta pone un limite tambe na e cantidad di otro accountann cu por wordo recupera na e mesun momento.

Pa awo, e desaroyadonan lo mester aplica e tecnologia nobo. Facebook ta buscando cu e tool ta un open code, di manera cu eventualmente cualkier compania por uz’e. Y asina, incluso si bo no ta confia Facebook cu bo identidad, bo lo por haci esaki cu un otro compania cu ta implementa e Recuparcion di Cuenta.

E tecnologia aki lo no reemplasa e password, aunke e ta un paso importante den e esfuersonan di Facebook pa mehora. Y kisas, den un futuro, por logra reemplasa e mecanismonan di siguridad cu nos ta uzando actualmente.