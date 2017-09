Tecnologia: E prome explosion di e iPhone 8 Plus registra

E iPhone di mas nobo, e iPhone 8 a cuminsa wordo bendi siman pasa. Sin embargo, e demanda pa e producto mas nobo di Apple a cay considerablemente. Esaki ta despues cu medionan a divulga cu e “smartphone” aki lo a rementa ora cu’n un muhe a bay pone pa carga, segun e website Shanghaiist.

E incidente aki a tuma luga den e ciudad di Taichung, west di Taiwan, China. Diasabra ultimo e muhe, cual unico informacion cu sa ta cu su fam ta Wu, a cumpra e iPhone 8 Plus. E telefon a funciona normalmente te cu diamars, ora cu ela dicidi di bay pone e bateria carga.

Segun declaracionnan di Wu, un paar di minuut despues di a conecta e iPhone na coriente, esaki a rementa. Inmediatamente despues, e ciudadano Chines a desconecta esaki, ya cu e tabata tin un medio di cu lo por coy candela.

Segun e potretnan di e iPhone divulga ariba internet, divulga ariba internet, e aparato no a parti den dos, pero e pantaya di e telefon a ranca for di e telefon. Parce cu esey a causa cu e telefon a keinta y causa cu e bateria a smelt.

Segun informacionnan di Shanghaiist, e baterianan di iPhone 8 y iPhone Plus ta wordo suministra pa e mesun empresanan cu a suministra esunnan di Samsung Galaxy Note 7. Aña pasa, e smartphone a wordo retira for di mercado, causa door di e numeroso explosionnan di e baterianan.

Fuente: https://actualidad.rt.com