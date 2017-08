Tecnologia: Barconan ta bolbe bek na sistema tradicional di navegacion

E risico cu e atakenan cibernetico cu tin como obhetivo e navegadonan satelital di barconan ta pone nacionnan busca den historia pa desaroya sistema di apoyo den tecnologia di radio di Dos Guerra Mundial.

E barconan a uza e sistema di posicionamento global, miho conoci como GPS, y otro dispositivonan similar basa ariba e envio y e recepcion di señal via satelita, cu segun hopi experto ta vulnerabel na interferencianan pa parti di piratanan informatico.

Casi e 90% di comercio mundial ta wordo transporta via lama y tin hopi den wega riba e rutanan di navegacion cada biaha mas satura. Diferencia di e avionnan, e barconan no tin un sistema di apoyo y si su GPS stop di funciona, nan ta core e riesgo di dal den otro barconan.

Korea del Sur ta desaroyando un sistema alternativo uzando e tecnlogia di navegacion cu base na tera conoci como eLoran, mientras cu Merca ta planea pa sigui su ehempel. Reino Uni y Rusia tambe a explora e versionnan di e mecanismo aki, cu ta funciona bou di señalnan di radio.

E tendencia aki a surgi despues di un serie di trastorno na sistemanan di navegacion pa embarcacionnan den e ultimo luna y añanna cu no ta mucho cla si tabata trata aki di atakenan delibera. Specialistanan di navegacion a bsia cu e efectonan di e clima solar tambe por causa perdida di señal di satelite.

Aña pasa, Korea del Sur a bisa cu cientos di barconan di piscamento a bolbe haf bek trempan, despues cu su señalnan di GPS a wordo interferi pa “hackernan” di Noord- Korea, pais cu a nenga di ta responsabel.

Na Juni di e aña aki, un barco den Black Sea a informa e Centro di Navegacion y Warda Costa Mericano cu a uni su sistema di GPS a wordo interferi y cu mas di 20 barco den e mesun zona a wordo afecta di manera similar.