Team Snor cu team Biba Lekker lo habri Aña Nobo Chines na Kudawecha!!

Si shonnan, diasabra awo 17 di Februari, e aña nobo Chines lo habri cu’n sambombaso na e unico domino square garden na mundo, esta 99 Bar & Restaurant na Kudawecha! Nada menos cu Team Snor, bou guia di “Snor” Perez, e team cu a sa di crese bira “the team to beat” durante e aña Chines cu lo caba diabierna awo, esta aña di Gai, lo bai habri e aña nobo Chines di Cacho enfrentando e temible team Biba Lekker! Tur esaki n’e ya famosisimo Kudawecha Square Garden, e lugar caminda ariba dia di San Valentin ultimo e conosido investigador di FBI, e “Don King di Be-Vol-King”, nada menos cu “Dr. Phil”, a haya como contesta “bay bo pais bek” di miss FARC (Femeninas ARubianisadas Colombianas)! Esaki t’e lugar caminda ariba dia di San Valentin ultimo e terror di Turibana a sali cu velosidad “high temper” pa cas sin cuminda hende, despues cu dos “chabalito” a dun’e su “Valentine’s gift” den domino! Esaki t’e luga caminda ariba dia di San Valentin ultimo, e conosido “Dr. Google”, e homber cu por papia “mile lingua”, su lenga a slip ora el a grita “e luga aki falta bellesas”, lubidando cu “bellesa” ta sinta net banda di dje!!

Pues shonnan, e famoso lugar aki caminda ni dia di San Valentin bo no ta scapa, un lugar cu’n historia laaaargo di “het is niet te geloven!”, lo bay ta e lugar caminda dos team sin miedo di otro lo bay enfrenta otro sin piedad diasabra awor 17 di februari cuminsando pa 8’or di anochi! E cos aki ta priminti atrobe di bira un evento cu chispa di candela, ya cu Romar Trading lo tey presente cu su “chicas Old Parr” pa deleita un y tur cu premionan fabuloso pa partisipante y fanaticada presente! Snor Perez, e guy cu ultimo a spanta un y tur cu’n warwaru na Club Bubali, a declara cu e ta mescos cu e baranca ariba cua nos ta biba! Un tin nada pa kibr’e!! Di e otro banda, tin hopi indicacion cu Team Biba Lekker ta nada menos cu’n grupo cu a sera cabes pa bin mustra Snor ta cuant’or tin, y cu nan si tin algo pa kibr’e!

Pues shonnan amante di bon ambiente y bon domino, diasabra awor 17 di februari cuminsando pa 8’or di anochi, e candeloso chicas Old Parr lo babuca un y tur; e famoso snacks nan di Dr. Han lo cuminsa core rond atrobe, mientras cu Team Snor y Team Biba Lekker lo bati piedra contra otro pa wak cua ekipo lo pika dilanti ariba aña nobo Chines, e aña di Cacho! Yegaaaaa!!!!

