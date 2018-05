Team di Salud di Ibisa bayendo scolnan cu proyecto di movecion y salud

IBISA ta bayendo scolnan, no precisamente dirigi ariba presion halto, pero ariba prevencion di esakinan, hunto cu e Juegdgezondheids Zorg. Sra. Cherlene Leslie Funcionario di Salud di Ibisa ta splica.

Scolnan saludabel ta full un programa educativo cu no ta djis un charla, sino ta bezig pa haci scolnan mas saludabel tambe unda e programam ta bin den un termino largo caminda cu sigur e muchanan por siña algo di dje.

Banda di esey tin e docentenan den e parti di movecion y salud cu a traves di esaki tambe ta bay yuda na scol. Ta ideal pa hinca e proyecto aki den e curriculum educativo automaticamente. Tin hopi mayor ta splica cu nan ta traha te 6 or di a tardi y no tin hopi tempo extra pa educa e mucha riba esaki.

Scol saludabel ta bin cu diferente topico tambe depende di kico e scol ta scoge pa traha riba dje, pasobra no tur scol tin e mesun prioridad pa implementa esaki ya cu tin algun cu nan mes ta bin cu nan programanan pa yuda e muchanan riba e campo aki. Pero tin otro cu no tin’e como prioridad na e momento ey anto riba esaki IBISA ta keda duna e impulso pero e no ta un trabou facil pa logra.

Den relacion cu uzo di berdura frozen por ehempel, Ibisa ta splica cu e berdura cu fruta congela e ta mas miho pa come pasobra esaki no a perde nan nutriente den comparacion cu fruta y berdura di bleki, cu si ta dañino ya cu nan ta agrega sodium of sucu extra y e ta daña e calidad. Segun Sra. Leslie, berdura y fruta frozen ta spaar placa, fruta of berduranan frozen tambe ta un bon opcion.

