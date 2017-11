Team Anglo Mago campeon di Copa Aruba 2017 den tennis di mesa

E ekipo hoben di Jon Tai consisti di Jeandry Mathilda y Chingho Chung no por a logra sorprende e fuerte ekipo di Anglo Mago consisti di Mario Lobo y Andy Gomes den e gran final di e Copa Aruba 2017 den tennis di mesa. Despues di a perde e prome partido den e best out of three, diamars anochi e weganan a continua unda e ekipo di Jon Tai mester a gana pa forza un wega number tres. Mester bisa cu apesar di a duna un tremendo bataya y a logra gana trece un set na nan fabor, e hobennan Mathilda y Chingho no por a sorprende e ya experencia y campeonnan di tur tempo esta Mario Lobo y Andy Gomes cu ta gana e partido 3 – 1 y ta bira asina ganadornan di e Copa Aruba 2017.

E weganan a bay como lo siguiente Chingho ta gana Andy 3-0, Mario ta gana Jeandry 3-1, Mario ta gana Chingho 3-0 y Lobo/Gomes ta gana Mathilda/Chung 3-0. Asina Anglo Mago a gana total cu score 3-1 di Jon Tai. Pa loke ta e bataya pa e di tres lugar Team Mazuga Table Tennis consisti di Jean Claude Hoek y Johnatan Paredes a gana 3 – 2 di e team di Marios Sportshop consisti di Franklin Lopes y Alfred Leong pa asina keda na puesto number tres den e Copa Aruba 2017. Un pabien na tur e ganadornan di e torneo Copa Aruba 2017 den tenis di mesa.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a yuda subisdia e campeonato di Copa Arub a 2017 den teams organisa pa Aruba Table Tennis Association.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio.