Team “99” a celebra e clasico “Nos cu Nos”!

Den fin di siman ultimo, e fabuloso Kudawecha Square Garden situa den 99 Bar & Restaurant tabata scenario di e clasico torneo “Nos cu Nos” patrocina door di Romar Trading. E torneo aki caminda dama Fortuna ta dicidi ken ta bo patna, pa basta aña caba ta un faborito den e cliente nan “hard core” di 99 Bar & Restaurant, y ta wordo teni tur fin di aña pa di e forma aki nan dicidi ta ken t’e “duro” den e “balente” nan! E aña aki tabata dos lista, esun di “dal bay” y esun di “stand by” pa esnan cu ta haya un chance si un di esnan ariba e lista di “dal bay” cay afo.

Di tempran trabuconan manera e legendario Vale “The Greatest”, “Kid Calabas”, Tinchi, Dr. Han, Franklin “Trump”, Jo “Sera Wega”, Kid “Wai Fai”, Kid “Corta Rosea”, Dr. Salomon, Ronny “Piscado”, “The Rock”, “Luquitas”, Efe “The Accountant”, Baldo “Croe(k)s Accounting”, y e “Capo di tutti li Capi” Don Chicho Erasmus tabata presente yen di ambiente, cla pa bay guera. Door di cu “Chez” Tromp no por a yega na tempo, e conocido “Snor” Perez a schuif di e lista “stand by” pa e lista di “dal bay”, y pues asina e “beruchte” lot por a wordo tira pa dicidi ken lo ta patna cu ken. Despues di lot, varios a observa cu sra Fortuna indudablemente tin un sentido di humor, ya cu e la dicidi di pone nada menos cu Vale “The Greatest” hunto cu Snor… akinan mes ora Don Chicho a observa cu nan a cera dos toro den mes un cura y cu aki ta bay tin “vuurwerk” pio cu na Mexico!

E prome ronde a bay relativamente rapido, caminda Tinchi cu Han ta elemina “Jo cu Franklin; Kid “Corta Rosea” cu Chicho ta elemina Don Salomon cu Ronny, y The Rock cu Lucas ta “reken af” cu The Accountant y Baldo. Sinembargo… ay ay ay… na mesa tres, Kid Calabas y Kid Wai Fai ta poniendo e dos toro nan crusa cacho pisa! Despues di un bataya durisimo yen di emocion, na ultimo Kid Calabas y Kid Wai Fai ta tira serbete blanco aden y evita un temblor na Kudawecha!

Den semi final, Lucas y The Rock ta “taxeer” Don Chicho y “Lucky Viviano” como “domino onwaardig”, y n’e otro mesa un tabla ta bay halto ora cu Vale “The Greatest” y Snor haya les di domino di Dr. Han y Tinchi!! “Ki mishi!!!”, Valeriano ta sclama! Di biaha mesa number uno ta bira e epicentro di tur atencion pa e gran final entre Tinchi cu Dr. Han contra Lucas y The Rock! Den un tremendo bataya, indudablemente Tinchi cu Dr. Han ta demostra cu esaki ta nan dia di gloria ora nan derota dos veterano man’e The Rock y Lucas! N’e otro mesa mientras tanto por a tende un grito di horror…un sclamamento estilo alma malo, ora cu nada menos cu Don Chicho y “Lucky Viviano” ta bay cu tercer lugar, lagando Snor cu Vale zonza atras cu cara di “que pasó?!?”

Di parti di Han di 99 Bar & Restaurant, un palabra grand di danki na tur su fiel cliente y hungadonan di domino pa un atardi sumamente placentero y alegre, y alabes kier a gradici Romar Trading pa tur sponsoring durante aña. Bon Pasco y Feliz 2017!!