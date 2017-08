Tayer di William Michael Guerrero pa studiantenan di Aruba

VI Green Education Symposium Aruba 2017 di Biblioteca Nacional Aruba ta invita e studiantenan di Aruba cu edad entre 10 y 17 aña pa un tayer cu lo ta na encargo di e artista y pintor sr. William Michaels Guerrero di Fundacion Cultural y Ecológica Colombiana di Bogotá, Colombia. Durante e tayer aki e studiantenan lo siña traha cuadranan sostenibel cu materialnan recicla. E tayer lo cuminsa dialuna dia 4 di September y ta caba diabierna dia 8 di September. E trahamento mes cu materialnan recicla lo ta di 4 pa 7 di September cuminsando for di 2:30 p.m. pa 4:00 p.m. den Sala Diamanta na Biblioteca Nacional Aruba situa den George Madurostrat 13. E exposicion di e cuadranan sostenibel pa publico general lo ta diabierna 8 di September for di 8:00 a.m. pa 7:00 p.m.

Pa inscribi pa e workshop di sr. William Michaels Guerrero por yama y puntra pa srta. Janine Bislik of sra. Giselle Meye-Laclé na tel.: 5821580 na Biblioteca Nacional Aruba. Cuponan ta limita y e inscripcion ta gratis.